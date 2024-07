Anna Popek komentuje swoją karierę w Telewizji Publicznej. Prezenterka w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle odniosła się do medialnych plotek, że to właśnie ona jest "twarzą dobrej zmiany" wprowadzanej w TVP przez Jacka Kurskiego. O tym, że zmiany w Telewizji Publicznej przyniosły Annie Popek sporo korzyści media donosiły od dawna. To właśnie zaraz po objęciu funkcji prezesa przez Kurskiego, kiedy ze stacją żegnały się kolejne wielkie gwiazdy, Anna Popek częściej zaczęła pojawiać się na wizji. Prezenterka m.in. zastąpiła Agatę Młynarską w programie "Świat się kręci" i prowadziła kilka innych projektów prezentowanych na antenie TVP.

Reklama

Czy sama Anna Popek czuje się "twarzą" Jacka Kurskiego? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Robert Makłowicz zwolniony z TVP po 20 latach! Kolejna gwiazda rozstaje się ze stacją. Dlaczego?

Reklama

Anna Popek o swojej pracy w TVP.