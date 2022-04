Anna Lewandowska wybiera zazwyczaj ubrania od projektantów czy ze znanych butików. Koszula, którą ma na sobie przy okazji reklamowania własnej linii kosmetyków zachwyciła internautów. Ania postawiła na klasyczną stylizację boho. Fanom żona Roberta Lewandowskiego bardzo spodobała się w romantycznej wersji. Wiemy, gdzie dostaniecie niemal identyczną koszulę za niewielkie pieniądze! Anna Lewandowska zachwyca stylizacją boho, koszula to modny model! Anna Lewandowska postawiła na najbardziej klasyczny zestaw boho. Biała koszula z romantycznymi, bufiastymi rękawami, lekko pomarszczona wspaniale pasuje do klasycznych dżinsów w standardowym kolorze o prostym kroju. Zauważcie, że Ania nic więcej w tej stylizacji nie potrzebuje. Krój koszuli nie wymaga żadnej biżuterii czy dodatków. Fani są zachwyceni naturalną stylizacją: Pięknie Aniu wyglądasz 😍 piękne zdjęcie Czy można zapytać skąd ta piękna koszula?😍 Piękna bluzka!!! Jeśli tak jak internautom, koszula Ani przypadła Wam do gustu, to wyjaśniamy, że niemal identyczną można kupić w H&M. Jej cena nie jest bardzo wygórowana, bo kosztuje 79,99 złotych. Możemy ją zestawić z klasycznymi dżinsami, albo poeksperymentować z materiałami. Do białej bluzki pasuje naprawdę wiele rzeczy, które już są w naszej szafie. Mówi się zresztą, że biała koszula to must have każdej kobiety, to jednak nie oznacza, że musi być nudno, a koszula ma mieć klasyczny strój. Też tak uważacie? Zobacz także: Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" zachwyciła w swetrze za 38 złotych! Wiemy, gdzie go kupicie Anna Lewandowska postawiła na naturalność. Wyświetl ten post na Instagramie. ...