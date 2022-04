Stylowa Anna Lewandowska w towarzystwie Roberta zachwyca na ulicach Warszawy. Ten zestaw to hit!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zdecydowali się spędzić wspólnie wieczór bez dzieci i wybrali się na randkę. Trenerka na Instagramie pochwaliła się romantycznym zdjęciem z mężem, zrobionym podczas wznoszenia toastu, ale to jej relacja na Instastory zrobiła prawdziwą furorę. Chodzi o stylizację Anny Lewandowskiej! Trenerka w czerwieni wyglądała jak milion dolarów. Co ciekawe na podobną kreacj zdecydowała się ostatnio inna gwiazda. Wygląda na to, że czerwień króluje w sezonie świąteczno-sylwestrowym... Anna Lewandowska zachwyca stylizacją na randce Anna Lewandowska bez wątpienia należy do grona najlepiej ubranych gwiazd, a jej stylem inspirują się tysiące kobiet. Na co dzień trenerka stawia na modne, ale przede wszystkim wygodne stylizacje, z kolei na czerwonym dywanie zachwyca w pięknych i często ultra drogich kreacjach . Tym razem Anna Lewandowska pochwaliła się zestawem, który założyła na randkę z Robertem Lewandowskim i okazuje się, że postawiła na bardzo seksowną czerwień! Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy z córką w operze! Fani pytają: "Wytrzymała?" Na uwagę zasługuje też makijaż Anny Lewandowskiej z mocno podkreślonymi ustami i złota biżuteria, która już od kilku sezonów jest absolutnym hitem. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowskahpba) Co ciekawe zaledwie kilka dni temu na podobną stylizację zdecydowała się Julia Wieniawa. Aktorka świętowała swoje...