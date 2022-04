Anna Lewandowska w jeansowej kurtce za ponad 4100 zł! Podobną znajdziecie w Reserved za 139 zł!

Anna Lewandowska co chwila zachwyca nas swoimi stylizacjami, które zazwyczaj są warte fortunę! Tak się stało również i tym razem, kiedy to gwiazda zaprezentowała się w sukience jednego z najpopularniejszych domów mody na świecie. Fanki uwielbiają inspirować się stylem pięknej trenerki i często poszukują podobnych propozycji w popularnych sieciówkach. Na wyprzedaży w Reserved, uda Wam się upolować fantastyczne modele w stylu Anny Lewandowskiej, w świetnej cenie. Zobaczcie te propozycje! Zobacz także: Anna Lewandowska w stroju kąpielowym za 1600 złotych! My znaleźliśmy podobny za 90 złotych Anna Lewandowska w hitowej sukience na lato za prawie 10 tys. złotych Anna Lewandowska ostatnio wybrała się na romantyczny wyjazd z mężem do słonecznej Italii . Z kolei teraz cała rodzina zameldowała się już w Hiszpanii i tam kontynuuje swój urlop. Żona Roberta Lewandowskiego na bieżąco chwali się fanom nowymi zdjęciami na swoim Instagramie, a my dzięki temu możemy podziwiać nie tylko piękne widoki z Włoch czy Hiszpanii, ale także doskonałe stylizacje gwiazdy. Ostatnio Anna Lewandowska zaprezentowała się w genialnej sukience na lato 2021. Oczywiście gwiazda jest na bieżąco z najnowszymi trendami, dlatego wybór tej kreacji w ogóle nas nie dziwi. To absolutny hit tego sezonu, jednak nie należy do najtańszych. Jest to wzorzysta sukienka od Dolce&Gabbana, za którą trzeba zapłacić prawie 10 tysięcy złotych! Zobaczcie sami. Do swojej przepięknej, wzorzystej sukienki, Anna Lewandowska dobrała brązowe japonki oraz torbę koszyk, również od Dolce&Gabbana. Jak zapewne się domyślacie, ten dodatek również nie należy do najtańszych i trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 4,5 tys. złotych. Gwiazda wydała zatem na swoją ostatnią stylizację kilkanaście...