Anna Lewandowska na zakupach w Warszawie. Tak wygląda jej wolny dzień [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Czy Anna Lewandowska odwoła obóz sportowy w Dojo Stara Wieś? Kolejne zgrupowanie zorganizowane przez trenerkę miało rozpocząć się 29 stycznia i potrwać tydzień. Zazwyczaj uczestniczki obozu dostają od Anny Lewandowskiej niezły wycisk i dużą dawkę endorfin. Czy tym razem będzie tak samo? Czy może gwiazda odwoła obóz ze względu na ciążę? Jak udało nam się dowiedzieć, Anna Lewandowska, na razie nie planuje odwoływać obozu: Na ten moment Anna Lewandowska nie planuje odwoływać obozu w Dojo Stara Wieś - powiedziała Monika Rebizant, menadżerka żony Roberta Lewandowskiego. Jak na razie uczestniczki obozu nie mają się o, co martwić, ponieważ trenerka chętnie poprowadzi warsztaty. Zapewnia również, że pozostanie aktywna zawodowo. Najnowsze informacje na temat ciąży Ani Lewandowskiej: Więcej: Od ślubu minęły 3 lata! Teraz rodzina Lewandowskich się powiększy! Zobaczcie ZDJĘCIA z ich ślubu! To musisz zobaczyć: Dziecko Lewandowskich będzie spod znaku Barana. Jeśli urodzi się chłopiec, rodzice mogą mieć problem ;) Zobacz: Lewandowska zdradziła, jak wychowa dziecko! "Trudno jest wychować dziecko w zamożnym domu. Przerażają mnie rodzice..." Zobacz: Ewa Farna komentuje ciążę Ani Lewandowskiej! "Nie chcę się wtrącać..." Teraz cały świat żyje ciążą Ani Lewandowskiej, a wesołą nowinę ogłosił sam Robert Lewandowski po strzelonym golu w meczy Bayern Monachium-Atletico Madryt. Gwiazda nie planuje jednak mocno ograniczać kwestii zawodowych. Z pewnością mocno będzie dbała o to, co je oraz dobierze odpowiednią aktywność w ciąży. W związku z ogłoszeniem przez parę wesołej nowiny, świat zwariował. U bukmacherów już można obstawiać, jakiej płci będzie dziecko Ani i Roberta Lewandowskich. Gwiazdy składają liczne gratulacje w mediach społecznościowych, a Robert...