Ania Lewandowska z koleżanką "urwała się" z własnego obozu. Miała ważny powód! 

"Teleportacja" tak Anna Lewandowska i Joanna Przetakiewicz podsumowały wczorajszy wieczór. W czwartek popularna projektantka i bizneswoman była gościem na obozie treningowym Ani w Dojo Stara Wieś. A już po południu obie, wspaniale wyszykowane, bawiły się razem na imprezie charytatywnej niemal 200 km dalej. Jak zapewniała trenerka, z Camp by Ann "urwała się" tylko na kilka godzin.

Anna Lewandowska na imprezie charytatywnej

Anna Lewandowska, która całkiem niedawno przeprowadziła się na lato do Hiszpanii, wróciła kilka dni temu do Polski, by poprowadzić swój słynny obóz treningowy Camp by Ann. Trenerka ma w ośrodku Dojo Stara Wieś mnóstwo pracy, by zapewnić swoim stu podopiecznym odpowiednio dużo atrakcji i odpowiedni poziom ćwiczeń. I daje im całkiem niezły wycisk, co widać choćby po zdjęciach jednej z uczestniczek obozu - Małgorzaty Rozenek-Majdan, które pokazała sama Ania.

W czwartek jedną z atrakcji obozu była wizyta Joanny Przetakiewicz. Znana bizneswoman, projektantka mody i właścicielka domu mody "La Mania", a prywatnie żona Rinke Rooyensa przyleciała jako trener motywacyjny. Z relacji w mediach społecznościowych wynika, że witano ją owacjami!

Szczęścia można się nauczyć - mówiła uczestniczkom obozu Ani.

Chwilę potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Ania Lewandowska pojawiła się w Warszawie. Czyżby, jak sugerują media, niemal 200 km ze Starej Wsi do stolicy pokonała helikopterem?

Teleportacja, jestem w Warszawie - oświadczyła. I od razu dodała: - Ale w nocy wracam.

Krótka wizyta u wizażystki i już Ania mogła ogłosić:

Gotowa na charytatywną kolację.

Jak się okazało, zarówno Anna Lewandowska, jak i Joanna Przetakiewicz z mężem wzięły udział w gali charytatywnej w Warszawie. Na eleganckiej imprezie, na której obowiązywał oficjalny dress code, pojawiło się wiele gwiazd, w tym Wojciech Modest Amaro, Tomasz Lis, Zofia Ślotała, małżeństwo Staraków, czy Edward Miszczak.

Jesteśmy błyskawiczne. Jesteśmy już na gali - mówiła Przetakiewicz, prezentując filmik z gali.

A tak prezentowała się Ania Lewandowska:

Dla żony Roberta Lewandowskiego to był jednak tylko szybki wypad. W nocy pokazała jak wraca do Starej Wsi.

No to czas wracać na Camp by Ann, do moich kochanych uczestniczek - napisała.

Nie będzie więc taryfy ulgowej dla uczestniczek...

