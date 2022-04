Anna Lewandowska przyłapana na łamaniu przepisów drogowych?! Nowe zdjęcia paparazzi

Anna Lewandowska ostatnio spędziła kilka dnia w Polsce, a właściwie w Warszawie, gdzie ma kilka mieszkań. Zapracowana gwiazda wpadła w wir obowiązków i wielu spotkań, nie tylko biznesowych, a co za tym idzie - ciągle przemieszczała się po mieście. W całym tym zamieszaniu Anna zapomniała o jednym z przepisów ruchu drogowego, co uwiecznili paparazzi na nowych zdjęciach! Anna Lewandowska przejeżdża na czerwonym świetle Anna oraz Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w Monachium, jednak bardzo często podróżują. Część czasu spędzają w Niemczech, a pozostałą część w Polsce. Ich życie to wieczne podróże, pakowanie i rozpakowywanie walizek, a także setki godzin na lotnisku. Piłkarz obecnie przebywa za granią ze swoją drużyną, a Anna Lewandowska z Klarą oraz Laurą jakiś czas temu przyjechały do naszego kraju na kilka dni. Trenerka przyznała ostatnio, że jej mąż jest doskonałym ojcem, ale często nie ma go w domu . Okres przedświąteczny dla Anny jest bardzo męczący, ponieważ jej firmy przeżywają wtedy istne oblężenie. Lewandowska wyznała ostatnio, że jest bardzo zmęczona ilością pracy: Jestem zmęczona grudniem, tym całym rokiem, ilością obowiązków, no i presją, którą często wywieram sama na siebie. Chyba się starzeję 😅 - pisała. Przy takim trybie życie łatwo o nieuwagę na drodze. Zobacz także: Anna Lewandowska o zabawie Roberta Lewandowskiego z córkami: "Potem muszę sprzątać" Anna Lewandowska zaczęła już przygotowania do świąt - kupowanie prezentów, ubieranie choinki, a także domykanie spraw związanych z interesami. Spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność, a także żyje pod presją czasu. Podczas przejażdżki po Warszawie mercedesem wartym ponad milion złotych paparazzi przyłapali ją, gdy...