Weronika Książkiewicz była jedną z uczestniczek sportowego obozu Anny Lewandowskiej . Aktorka postanowiła zadbać o siebie i przez tydzień intensywnie trenowała i zdrowo się odżywiała. W jednym z wywiadów zdradziła, jak naprawdę wyglądał "Camp by Ann - Zima 2019"! Zobaczcie... Zobacz: Weronika Książkiewicz pokazała 9-letniego syna. Są identyczni! Co działo się na obozie Anny Lewandowskiej? Obozy Anny Lewandowskiej cieszą się ogromną popularnością. Liczba miejsc jest ograniczona, a chętnych gwiazd jest bardzo dużo. Warto dodać, że za tygodniowy pobyt na „Camp by Ann” trzeba zapłacić ponad 3 tys. zł. Wśród uczestników ostatniej, zimowej edycji znalazła się Weronika Książkiewicz. Jak podaje se.pl aktorka w jednym z wywiadów zdradziła, że było bardzo ciężko, ale udało jej się przetrwać : Było bardzo ciężko. Ale to jest tak, że jak człowiek da z siebie wszystko, to jest taka ogromna satysfakcja. I każdy wysiłek fizyczny jest takim strzałem adrenaliny, który mam nadzieję, że mi się tak utrzyma do następnego obozu - cytuje wypowiedź gwiazdy se.pl Książkiewicz zdradziła, że po obozie przybyło jej kilka kilogramów , ale się tym zupełnie nie przejmuje: Po obozie mam 2 kilogramy więcej. Ja po sobie wiem – mogę to powiedzieć - dziewczyny nie ważmy się tyle, bo to może wykończyć osobę, która stara się zrzucić zbędne kilogramy i nawet Ania to powiedziała, że czasami trzeba odpuścić, przestać o tym myśleć i wtedy przychodzą te efekty - powiedziała aktorka. Wielu dietetyków zapewnia, że po rozpoczęciu treningów można ważyć więcej niż przed, bo masa mięśniowa jest cięższa niż tłuszcz. Weronika Książkiewicz wygląda rewelacyjnie i to jest niezaprzeczalny fakt. Zgadzacie się z nami? ...