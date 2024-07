1 z 9

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pojawili się wczoraj na imprezie świątecznej klubu Bayern Monachium, w którym na co dzień gra polski piłkarz. Robert i jego koledzy mieli powód do świętowania, bo tuż przed imprezą rozegrali mecz z klubem VfL Wolfsburg, który zakończył się wynikiem 5:0 dla drużyny Roberta! Piłkarze wraz ze swoimi partnerkami pojawili się na imprezie w Monachium, a Robertowi towarzyszyła żona Ania. Było to ich pierwsze wspólne wyjście na salony od momentu, gdy para poinformowała wszystkich, że wkrótce zostaną rodzicami. Ania jest w 5.miesiącu ciąży i wraz z Robertem już wczesną wiosną przywita na świecie ich pierwsze dziecko. Będzie chłopiec czy dziewczynka? Tego para nie chce na razie zdradzić, ale z pewnością już wkrótce poznamy odpowiedź na to pytanie. Para na imprezie świątecznej prezentowała się perfekcyjnie - Robert postawił na czarny garnitur i wąski krawat, a Ania wybrała seksowną czarną mini. Fani są zachwyceni jej wyglądem, a w komentarzach pod zdjęciem Ani pytali ją, gdzie jest jej ciążowy brzuch ;-) Trzeba przyznać, że Ania Lewandowska podobnie jak Paulina Sykut, może pochwalić się w ciąży doskonałą figurą. Nawet w ciąży Ania nie zapomina o ćwiczeniach i diecie! Zresztą zobaczcie sami zdjęcia pary!

ZOBACZ: Widać już ciążowy brzuszek? Zobacz NOWE zdjęcia Ani Lewandowskiej z meczu Roberta!