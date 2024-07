Anna Lewandowska jest w ciąży! Ta informacja wzbudziła wiele emocji wśród jej fanów! Robert ogłosił tę wspaniałą nowinę podczas wczorajszego meczu - "Lewy", chwilę po tym, jak efektownym strzałem z rzutu wolnego otworzył wynik spotkania, pobiegł po piłkę i włożył ją pod koszulkę tak, by przypominała brzuch ciążowy, a następnie zaczął ssać kciuk. A to oznaczać może tylko jedno - ciążę!

Piłkarz i jego ukochana w 2013 roku wzięli ślub. Kolejnym etapem ich wspólnego życia są dzieci! Ania jest w 5. miesiącu ciąży! W wywiadzie dla "Gali" w 2013 roku Anna odpowiedziała na pytanie jak zamierza wychować dzieci.

Lewandowska w dalszej części rozmowy zdradziła jak zamierza wychować swoje dzieci oraz co ją drażni w młodych rodzicach.

Dzieci się gubią, kiedy żyją w świecie, gdzie nie ma jasnych zasad, zakazów, nakazów, gdzie jedynym wyznacznikiem tego, co jest fajne, a co nie są pieniądze. Przerażają mnie rodzice, którym się wydaje, że jak dziecku pod względem materialnym niczego nie brakuje, to wystarczy. Kupują mu drogą zabawkę, nową grę komputerową albo iPada, obok położą słodycze, a później się dziwią, że dziecko jest osowiałe albo chore, ciągle na antybiotyku. Zamiast zadbać o dobry kontakt, o to, co je i czy ma odpowiednią ilość ruchu.