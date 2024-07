Anna Lewandowska jest w ciąży! To już pewne. Robert Lewandowski potwierdził tę informację podczas meczu Bayern Monachium - Atletico Madryt - piłkarz włożył sobie pod koszulkę piłkę, a do ust wsadził palec, co wyglądało jakby trzymał w buzi smoczek! Anna Lewandowska również potwierdziła tę informację na Instagramie - wrzuciła zdjęcie Roberta i znaczek butelki dla dziecka! Trenerka urodzi dziewczynkę!

Reklama

Zobacz: Anna Lewandowska w ciąży! Zobaczcie jej ostatnie zdjęcia na Instagramie. Widać brzuszek?

Jak powiedział w wywiadzie Robert, Ania Lewandowska jest w 5. miesiącu ciąży. Oznacza to, że dziecko przyjdzie na świat w kwietniu! Na razie niestety nie znamy płci dziecka, choć bukmacherzy już zaczynają typować - i jak na razie wygrywa chłopiec ;)

Zobacz także

ZOBACZ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT CIĄŻY ANNY LEWANDOWSKIEJ

Trener Roberta Lewandowskiego komentuje ciążę Ani! Jak dziecko wpłynie na karierę Roberta? KOMENTARZ!

Chodakowska też pogratulowała Lewandowskiej ciąży! Co napisała? Zobaczcie reakcję jej fanów!

Anna Lewandowska odwoła obóz zimowy w styczniu? Mamy komentarz menadżerki!

Zobacz także: Ania Lewandowska w ciąży! Internauci są już tego pewni! Nawet Smóda to skomentował! KOMENTARZE​

Zobacz też: Anna Lewandowska jest w ciąży! Ten gest Roberta to potwierdza! ZDJĘCIA

Zobacz: Ania Lewandowska w ciąży! Internauci są już tego pewni! KOMENTARZE

Taka informacja w Mikołajki - piękne! Jeszcze raz gratulujemy Ani Lewandowskiej i Robertowi!

Teraz wszyscy się zastanawiają, czy Ania urodzi chłopca czy dziewczynkę.

Twitter

Ania Lewandowska potwierdziła informację o ciąży!

Reklama

Gratulacje! Teraz czekamy na informacje, czy to chłopiec czy dziewczynka!