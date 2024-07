1 z 14

To już pewne! Anna Lewandowska jest w piątym miesiącu ciąży i już w kwietniu Lewandowscy powitają na świecie swojego potomka! Czy to będzie chłopiec czy to będzie dziewczynka? Pewne jest to, że ich rodzina się powiększy! Przypomnijmy, Lewandowscy pobrali się w 2013 roku, a znali się już w sumie kilkanaście. Pamiętacie jak wyglądało ich wesele i ślub? W 2013 roku w kościele św. Anny w Serocku Robert Lewandowski i Anna Stachurska wzięli ślub. Tuż po ceremonii świeżo upieczeni małżonkowie wraz z gośćmi udali się na wystawne wesele, które zostało zorganizowane w malowniczej posiadłości w Trąbkach Nowych. Prywatności i bezpieczeństwa weselników pilnowało ponad 20 ochroniarzy, którzy nie dopuszczali, aby paparazzi zakłócali spokój tego szczególnego dla piłkarza dnia. Wśród gości znaleźli się m.in.: Wojciech Szczęsny, trenera Borussii Juergen Kloppa, piłkarze Marco Reusa i Mario Goetze, a także Kuba Wojewódzki i Cezary i Edyta Pazurowie.

Anna i Robert Lewandowscy już niedługo zostaną rodzicami. Trenerka jest w 5. miesiącu ciąży! Będzie chłopiec czy dziewczynka? Parze jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

