Modlitwa pomaga Annie Lewandowskiej. Żona Roberta wystąpiła w programie Magdy Mołek "W roli głównej" w którym zdradziła, jak wygląda jej prywatne życie u boku słynnego piłkarza. Trenerka przyznała wprost, że najlepsze co ją spotkało w życiu to właśnie jej mąż.

Niestety, Anna Lewandowska często płaci wysoką cenę za bycie żoną tak popularnego sportowca. Trenerka musi radzić sobie z ostrą krytyką - co jej wtedy pomaga?

Myślę, że mam bardzo mocną skórę. Pewnie mi też pomaga dużo modlitwa, jestem wierzącą osobą. Zawsze jak mam jakiś problem idę do kościoła się pomodlić. Zawsze mówię, jak ktoś ma jakiś problem, to trzeba znaleźć swoją ciszę - może być to medytacja, dla mnie medytacją jest modlitwa. Myślę, że dojrzałam do tego i nawet modliłam się za osoby, które życzą mi źle, bo stwierdziłam, że tak trzeba. Jestem żoną Roberta, czasami mi się za to obrywa.