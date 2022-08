Anna Lewandowska prezentuje nową willę w Hiszpanii. Tak wygląda po aranżacji architekt porządku

Anna Lewandowska po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, na dobre wraz córkami zadomowiła się w nowej hiszpańskiej willi. Od kilku dni w mediach aż huczało, że sportowe małżeństwo poszło w ślady Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana, powierzając uporządkowanie swoich rzeczy po przeprowadzce słynnej architekt porządku. Teraz Anna Lewandowska potwierdziła doniesienia, prezentując w sieci efekty współpracy. Zobaczcie, jak urządziła m.in. kuchnię i łazienkę.

Anna Lewandowska pokazuje kolejne pomieszczenia w nowej willi w Hiszpanii

Kilka tygodni temu Anna i Robert Lewandowscy ogłosili wielkie zmiany w swoim życiu. Okazało się wówczas, że Robert Lewandowski przeszedł z Bayernu Monachium do jednego z najpopularniejszych klubów na świecie - FC Barcelona. To oznaczało jedno - rodzina przeprowadziła się do słonecznej Katalonii. Anna Lewandowska nie ukrywa, że doskonale czuje się w Hiszpanii, a jej córki już od dawna przygotowywały się na zmianę otoczenia.

Do tej pory Anna Lewandowska pokazała, jak urządziła sypialnię w nowym domu, później trenerka pochwaliła się również jadalnią. Baczni internauci jednak szybko zaczęli podejrzewać, że zapracowane, sportowe małżeństwo z pewnością samo nie zajęło się rozpakowywaniem i układaniem rzeczy w nowej posiadłości. Od kilku w sieci aż grzmiało od domysłów, że architekt porządku jest odpowiedzialna za przeprowadzkę Lewandowskich. Przypominamy, że influencerka pomagała ostatnio także Małgorzacie Rozenek podczas jej przeprowadzki. Teraz Anna Lewandowska zdradziła prawdę.

- Małe podsumowanie naszej przeprowadzki. Nie jest tajemnicą, że w naszym domu jest Agnieszka ze swoim teamem, Agnieszka architekt porządku - przyznała na InstaStories Anna Lewandowska.

Przy okazji trenerka pokazała fragment pokaźnego salonu.

Instagram @annalewandowskahpb

Anna Lewandowska podkreśliła, że fakt iż mieszka "na dwa domy" sprawia, że odpowiednie ulokowanie poszczególnych rzeczy ma dla niej ogromne znaczenie.

- Dla mnie logistyka i organizacja w domu, bo mieszkam też na dwa domy, jest bardzo ważna, żeby się łatwiej żyło i łatwiej podróżowało, szczególnie z dziećmi. Nie wiem, czy pamiętacie takie powiedzenie naszych rodziców: "Jeżeli masz bałagan na biurku, to masz bałagan w głowie" - przyznała. Ważne jest dla mnie to, żeby mieć zorganizowany dom - dodała.

Przy okazji Anna Lewandowska pokazała fragment łazienki.

Instagram @annalewandowskahpb

Zgodnie z radami architekt porządku, większość kosmetyków Anny Lewandowskiej została ułożona na odpowiednich, ozdobnych tacach, zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to, że planując wieczorną pielęgnację, trenerka sięga jedynie po odpowiedni zestaw produktów, sięgając po wybraną paterę. Pomaga to nie tylko oszczędzić czas, ale też zapanować nas porządkiem.

Podobne rozwiązanie zastosowano także w garderobie. Tu określone sety pościeli zostały odpowiednio skategoryzowane, ułożone grupami i podpisane.

Instagram @annalewandowskahpb

Anna Lewandowska pokazała również fragment kuchennej zabudowy. Tu poza modnym ekspresem do kawy, swoje miejsce znalazły również posegregowane na kategorie produkty. Część z nich została także ułożona we wstawionych dodatkowo małych szafkach z szufladami. Trzeba przyznać, że pomysł jest naprawdę oryginalny.

Zobaczcie, jak Anna Lewandowska i Robert Lewandowski urządzili swoją nową willę w Hiszpanii.

Instagram @annalewandowskahpb

Instagram @annalewandowskahpb