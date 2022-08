Klara już nosi buty Anny Lewandowskiej. Wybrała mega wysokie koturny, zaskakując mamę!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zdecydowali, że zostaną w Hiszpanii na dłużej? Niedawny wywiad trenerki na temat przyszłości męża w hiszpańskiej kadrze narobił sporo szumu. Anna Lewandowska nie zdradziła jednak planów Roberta Lewandowskiego, jednak właśnie pokazali, że... Klara Lewandowska idzie do hiszpańskiego przedszkola! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z córką po treningu. W końcu widać twarz Laury Lewandowskiej! Anna Lewandowska i Robert Lewandowski zostają w Hiszpanii? Anna Lewandowska wraz z córkami, Klarą Lewandowską i Laurą Lewandowską wypoczywa w Hiszpanii. Na czas Euro 2020 (2021) Robert Lewandowski musiał opuścić ukochaną rodzinę. Ostatecznie w Polska zakończyła już swoją przygodę na Euro i sportowiec mógł dołączyć do rodziny. Po meczu Polska-Hiszpania w Sewilli Anna Lewandowska została zaskoczona pytaniem przez hiszpańskiego dziennikarza , który zapytał czy Robert Lewandowski chciałby grać w Hiszpanii. Trenerka odpowiedziała wymijająco, a gdy dziennikarz dopytywał czy może w Realu Madryt odpowiedziała: Może. Nie wiem, nie wiem, ale lubimy ligę hiszpańską. Niedługo później Anna Lewandowska skomentowała swoją głośną wypowiedź na antenie Radia ZET , tłumacząc, że była zmieszana, ponieważ nie spodziewała się takiego pytania ale podtrzymuje swoją odpowiedź. Czyżby jednak rodzina Lewandowskich planowała pozostać w Hiszpanii na dłużej? Anna Lewandowska właśnie podzieliła się z fanami informacją, że Klara idzie do hiszpańskiego przedszkola. Pokazała urocze zdjęcie dziewczynki z małym plecakiem i podpisała: Mój przedszkolak! Klarę do przedszkola odprowadzał Robert Lewandowski, a gdy dziewczynka schodziła po schodach liczył jej kroki po hiszpańsku. Czyżby córka Lewandowskich rozpoczęła naukę kolejnego języka? Czy w...