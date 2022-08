Anna Lewandowska pokazała sypialnię w nowym domu w Hiszpanii. Jest ogromna!

Anna Lewandowska pokazała, jak urządziła swoją kuchnię w apartamencie. Trenerka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jakie wybrała meble i dodatki do nowoczesnej kuchni. Jest bardzo stylowo i minimalistycznie! W kuchni Anny i Roberta Lewandowskich królują ciemne kolory połączone z drewnem. Zobaczcie sami! Nowoczesna kuchnia Anny i Roberta Lewandowskich Możesz mieć kuchnię w takim stylu niewielkim kosztem - sprawdź, ile zyskasz, mając do Emako kody rabatowe. Anna i Robert Lewandowscy już od kilku lat mieszkają w Monachium, ale dość często przylatują do Polski gdzie mają do swojej dyspozycji piękny apartament w Warszawie i dużą willę na Mazurach. Do tej pory Anna Lewandowska dość rzadko publikowała w sieci zdjęcia, na których mogliśmy zobaczyć, jak urządziła swoje gniazdka, ale jakiś czas temu to się zmieniło. Kilka miesięcy temu trenerka pokazała m.in. nagranie z jej kuchni w domu w Monachium czy zdjęcia pokoików Klary i Laury. Teraz z kolei Anna Lewandowska opublikowała w sieci zdjęcie, na którym widać jej kuchnię, najprawdopodobniej z apartamentu w Warszawie. Anna Lewandowska razem z córkami już od kilku dni przebywa w Polsce, a ostatnio trenerka pokazała w sieci nowe zdjęcie na którym razem z Klarą pozują w bardzo stylowej kuchni. Jak widać, Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na ciemne kolory mebli i drewniane blaty. Kuchnia jest urządzona w minimalistycznym stylu, ale i tak robi wrażenie! - co to za projekt kuchni? 😍 - Ciekawa zabudowa 😍 - piękna kuchnia- komentują fani. Zobaczcie sami, jak wygląda kuchnia Anny i Roberta Lewandowskich! Zobacz także: Anna Lewandowska w modnej koszulce na lato! Podobną kupicie w Mango Anna Lewandowska pokazała swoją kuchnię. ...