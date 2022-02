Anna Głogowska pozuje z bukietem róż, a internauci piszą o "ofiarodawcy"! 

Adriana Kalska to naturalna piękność! Partnerka Mikołaja Roznerskiego zachwyca swoim wyglądem na każdym kroku. Teraz 33-latka pokazała, jak wygląda bez makijażu. Czy jest duża różnica między zdjęciem w sieci a tym, co widzimy na co dzień w telewizji lub na ściankach? Zobaczcie zdjęcie! Adriana Kalska bez makijażu Od kilkunastu miesięcy Adriana Kalska jest na czołówkach wielu gazet. Wszystko za sprawą związku z Mikołajem Roznerskim. Gwiazdy grają razem na planie serialu " M jak miłość ". Serialową parę połączyło również uczucie w życiu prywatnym! Adriana i Mikołaj nie ukrywają związku, ale też niechętnie mówią o swoim uczuciu. Między parą świetnie się układa, a co chwila pojawiają się informacje o zaręczynach i ślubie... Zobacz także: Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rozstali się?! Mamy komentarz aktora! Serialowa Iza to piękna kobieta, która ma spore grono adoratorów. Właśnie pochwaliła się w sieci zdjęciem bez makijażu. Nie wszyscy poznali ulubioną aktorkę! Piękna❤️ Najfajniejsza kobieta na świecie i śliczniutka 😍❤️ Najpiękniejsza 😍 Zupełnie inna jak z makijażem! Uwielbiam ! Najpiękniejsza i naturalna ! - rozpisywali się internauci. Gwiazda pochwaliła się, że spędza lato w mieście. Mikołaj skomentował zdjęcie ukochanej pytając, czy Ada jedzie do miasta a może z niego wraca. W odpowiedzi dostał jedynie pocieszną emotikonę. Zobaczcie zdjęcie Ady. Poznalibyście ją bez makijażu? Ada i Mikołaj są parą