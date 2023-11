1 z 5

Anna Głogowska ostatnio przechodzi bardzo ciężkie chwile. Tancerka została zamieszana w aferę związana z dilerem gwiazd, Cezarym P. "Super Express" zasugerował, że Anna Głogowska znalazła się na liście klientów dilera, na co tancerka stanowczo zareagowała (przeczytajcie więcej: "Będę walczyła o dobre imię" Anna Głogowska odniosła się do doniesień "Super Expressu". Co powiedziała artystka?). Okazuje się, że to nie jest jedyne przykre wydarzenie w jej życiu, "Fakt" donosi bowiem, że Anna Głogowska została napadnięta i pobita! O co chodzi?

Zobacz: „Ania i dzieci to mój największy sukces”. Piotr Gąsowski i Anna Głogowska znów są razem?