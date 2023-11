"Super Express" opublikował artykuł, w którym zasugerował powiązania Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego z Cezarym P., nazywanym dilerem gwiazd. Tabloid powołał się na informacje pochodzące z prokuratury. Co na to Anna Głogowska? Tancerka porozmawiała z serwisem WP Gwiazdy o całej sytuacji. Na początku się załamała, ale teraz chce walczyć o swoje dobre imię.

Artystka jest zdruzgotana, że artykuł nie tylko uderzył w jej dobre imię, ale w wizerunek, rodzinę przyjaciół...

- Ta sprawa uderza nie tylko we mnie, ale też w moją rodzinę i przyjaciół. To jest już sprawa karna. Tego się nie da odwrócić, ja już tracę pracę i szacunek, liczę tylko na mojego dobrego prawnika, że pomoże mi oczyścić moje nazwisko. Bardzo liczę się z opinią publiczną i bardzo ją szanuję. Dlatego też jest mi przykro, że jestem stawiana w takim kontekście. Najgorsza w tej sytuacji jest bezradność. Nikt z prasy do mnie nie zadzwonił, nie sprawdził, nie zapytał, co mam do powiedzenia. Jestem pewna, że prokuratura nie ujawnia takich informacji. A nawet jeśli podano, że jestem w jakiś sposób związana z tą osobą, dlaczego nikt nie zapytał mnie o to, czy składałam już wyjaśnienia w tej sprawie - dodała Anna Głogowska.