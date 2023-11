Gdy ma się szefa, którego się nie znosi, a wykonywana praca nie przynosi żadnych korzyści poza materialnymi, warto rozważyć zmianę pracy. Odczuwanie silnego stresu, zbyt małe zarobki oraz złe perspektywy firmy również powinny być bodźcem do poszukania innego stanowiska na rynku.

Z badań przeprowadzonych przez gazetę „Forbes” wynika, że jeśli zmienia się pracę częściej niż raz na 2 lata to zwiększa się swoją szansę o większe zarobki o 50%. Jednak taki krok zawsze wiąże się z dużym ryzykiem i stanowi wyzwanie dla pracownika.

Praca powoduje silny stres

Jeśli każdy dzień w pracy jest związany z silnym stresem, który przekłada się też na doznania fizjologiczne, to czas najwyższy, aby rozważyć zmianę pracy. Codzienne odczuwanie destrukcyjnych emocji wpływa na pogorszenie jakości życia oraz występowanie chorób w przyszłości. Co więcej, wysoki poziom kortyzolu (hormonu stresu) przyczynia się do pogorszenia relacji z bliskimi. Warto więc zrobić sobie bilans zalet i wad danego zawodu i podjąć decyzję, która będzie najbardziej adekwatna zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Złe relacje z szefem

Gdy nie lubimy swojego przełożonego, możemy albo czekać, aż odejdzie on z pracy, albo sami możemy zmienić stanowisko. Nasza krytyka jego zachowania często wynika z braku świadomości zakresu jego obowiązków. W wielu firmach jednak działania szefa są jawnie deprymujące podwładnych i uprzykrzające im życie. Najczęstsze powody niechęci do szefa to brak czasu dla pracowników, brak zainteresowania ich ambicjami i oczekiwaniami oraz brak wsparcia. Skrajnym, choć niestety częstym zjawiskiem bywa również mobbing w pracy, który jest karalny.

Rutyna w pracy

Praca, która nie rozwija pracownika, z biegiem czasu prowadzi do narastania jego frustracji. Jeżeli na dodatek pensja pozostaje bez zmian i nie zanosi się na podwyżkę lub premię, to może stanowić poważny problem. Zawsze warto dawać sygnały chęci rozwoju i zwiększania kompetencji. Jeśli jednak starania te nie przynoszą efektów, to warto wziąć odpowiedzialność za własny rozwój i nowe doświadczenia zmieniając pracę lub dział w firmie.

Niedoceniane umiejętności pracowników

Jeśli czujemy się niedoceniani w pracy, to tracimy ochotę i motywację do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Jeśli nie mamy też możliwości awansu i robienia kariery, to warto zacząć rozglądać się za bardziej dynamiczną pracą, która umożliwi też rozwój wewnętrzny pracownika.

Zbyt małe zarobki w stosunku do wykonywanej pracy

Pieniądze są główną motywacją do pracy. Jeśli czujemy, że zarabiamy mniej niż pracownicy na podobnych stanowiskach w innych firmach, to znak, że należy rozważyć zmianę pracy. Warto też sprawdzić na stronach internetowych przedstawiających zarobki pracownicze, ile średnio zarabia się w danym zawodzie i skonfrontować to ze swoim wynagrodzeniem. Jeśli jest wiele aspektów, które zatrzymują przy tej pracy, jednak sytuacja finansowa nie jest zadowalająca, to w skrajnych sytuacjach można dać szefowi ultimatum – podwyżka albo odejście.

Firma zmierza ku upadkowi

Jeśli kondycja firmy nie jest dobra i widać symptomy jej upadku, to warto intensywniej rozglądać się za nowym stanowiskiem. Główne objawy złej sytuacji przedsiębiorstwa to zmniejszanie budżetów, zamrażanie płac, ubywanie pracowników czy coraz bardziej napięta atmosfera.