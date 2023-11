Ich wspólne zdjęcia to rzadkość... Czy Anna Dereszowska i jej narzeczony kłócą się?

Każdy związek jest inny, bo każdy człowiek jest inny. Wydawało mi się, że ponieważ Daniel jest kilka lat młodszy ode mnie, a ja jestem „doświadczoną kobietą z dzieckiem”, to znowu cały świat dostosuje się do mnie. A trafiłam na podobną osobowość – ambitną i upartą. Obydwoje chcemy się realizować, jesteśmy skłonni do negocjacji, ale nie jednostronnych. Daniel to twardy zawodnik i to też mnie w nim fascynuje. Kłócimy się, ale to dobrze, bo to znaczy, że potrafimy wyrzucić z siebie negatywne emocje – zdradziła w Grazii.