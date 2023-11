9 z 9

W Shazzę przeistoczył się Mariusz Ostrowski. Zaśpiewał „Baiao bongo”. – Co za wdzięk, co za urok, co za szarm – skomentowała Małgorzata Walewska. – Pracuję nad tym od 1992 – odpowiedział ze śmiechem Mariusz. - Ale z jakim sukcesem! Mam wrażenie, że ta choreografia Shazzy jest taka bardzo przypadkowa, co i tutaj się udało zachować. Będziesz jedną z właśnie tych pisanych tutaj w tym programie historii. Wspaniale – dodała operowa diva.

Pierwszy odcinek show Twoja Twarz Brzmi Znajomo wygrał Krzysztof Antkowiak. 10 000 złotych przekazał na rehabilitację Ewy Woźniak, podopiecznej Fundacji Avalon. A już za tydzień: Lou Bega, Ylvis, Amanda Lear, Jamal, Maryla Rodowicz, Imany, Luis Fonsi. W konkurencji „Pojedynek” Kacper Kuszewski wyzwał Annę Dereszowską. Oboje wcielą się w Marylę Rodowicz.

Zobacz: Zmiana zasad w Twoja Twarz Brzmi Znajomo! Uczestników czeka prawdziwa rewolucja!