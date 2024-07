Ania Przybylska niedawno urodziła trzecie dziecko, a tymczasem aktorka już wkrótce pojawi się na planie filmu "Sęp". Jak donosi "Fakt", na decyzję aktorki o udziale w filmie, wpłynęło zapewnienie złożone przez jego twórców. Przybylskiej zależało bowiem na tym, aby przez cały czas trwania zdjęć, jej najmłodsza pociecha była tuż obok niej.

- Ania podpisała umowę tylko dlatego, że produkcja zgodziła się na to, by była na planie ze swoim niedawno urodzonym dzieckiem. Produkcja zapraszając ją do filmu musiała to mieć na uwadze. Inaczej Ania nie podpisałaby umowy. - powiedziała menadżerka aktorki.

Opieka nad małym Jasiem jest dla aktorki priorytetem, więc producenci postanowili zapewnić jej specjalny pokój, do którego Przybylska będzie zaglądać w każdej wolnej chwili.

Chyba jednak nie ma w tym nic dziwnego, że tak bardzo zależało im na udziale aktorki w filmie.