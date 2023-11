1 z 5

Ania Lewandowska i MMA?! Brzmi jak jakieś nieporozumienie, ale okazuje się, że to połączenie może być prawdopodobne. Dlaczego? Już tłumaczymy! Ania Lewandowska we wtorek 28 listopada była gościem u Kuby Wojewódzkiego. Weszła do studia jako pierwsza przez Roberta. Rozmawiała o diecie, o swoim wykształceniu. Ale potem padło to pytanie. Pytanie o MMA!

Czy Ania Lewandowska będzie walczył w MMA?

Czy ty naprawdę masz jakieś skłonności, żeby wejść do klatki? I żeby się tam nap... - zapytał Kuba.

Kiedy miałaby wystąpić pierwszy raz? I czy naprawdę Ania bierze to pod uwagę?

Zobaczcie w naszej galerii co odpowiedziała!

Przeczytajcie więcej: "Batony Ani są wciąż niełatwo dostępne", napisała Chodakowska. Lewandowska odpowiedziała natychmiast! Poznaj szczegóły "wojny na batony"! ;)