W swoim najnowszym wpisie Anna Lewandowska radzi fankom, jak być kobietą. Zdaniem trenerki, należy zamieniać marzenia na plany, zrozumieć, że wrażliwość jest mocą czy przyznać się do błędów, a także:

Kobietą być (…)To ZMIENIĆ sobie kolor włosów, bo ten właśnie na etapie jej życia najlepiej oddaje to, kim TERAZ jest.????????‍♂️ To przestać się bać lęku nie dlatego, że się go nie czuje, ale dlatego, że się poznało SWOJĄ WARTOŚĆ ☝????. ????????To zamienić SIŁĘ???????? z zaciśniętych pięści na taką, która emanują spokojem z obecnych oczu - napisała Anna Lewandowska.