Anna Lewandowska w wywiadzie dla Business Insider wyznała, że ona jest pionierem zdrowej żywności na polskim rynku i podoba jej się fakt, że inspiruje innych.

Cieszę się, że inspiruję innych. A każdą konkurencję traktuję pozytywnie, jako motywację. Jestem pionierem na polskim rynku, jeśli chodzi o zdrową żywność. Budujące jest to, że rynek zdrowych produktów rośnie, co świadczy o stopniowej zmianie nawyków żywieniowych w Polsce. To był jeden z powodów powstania przed laty mojego bloga Healthy Plan by Ann, a następnie rozpoczęcia działalności w branży spożywczej jako twórca marki Foods by Ann - wyznała.