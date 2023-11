5 z 5

Jak wystylizować PCV? Odsyłamy was tu z powrotem do „Lewej". W swojej stylizacji do talk show, Anna Lewandowska połączyła polakierowaną ramoneskę z innymi ciemnymi rzeczami. Czarne rurki, prosty top i zgrabne, eleganckie sandałki to oczywiście podstawy dobrze zorganizowanej garderoby. Jednak ich basicowy charakter odbiera charakterystycznej kurtce nieco impetu i wprowadza ją nieco bliżej stroju odpowiedniego na co dzień. Lekcja stylu od słynnej WAG zasługuje na piątkę ;-).