4 maja na świat przyszła Klara, córka Roberta i Ani Lewandowskich. Zaledwie miesiąc później Ania na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem z treningu, na którym można było podziwiać jej praktycznie płaski brzuch! Tym sposobem trenerka znów znalazła się w ogniu krytyki. Wiele osób zarzuciło jej, że przez takie zdjęcia wiele kobiet może mieć kompleksy, bowiem nie wszystkim udaje się tak szybko wrócić do formy po porodzie. Pojawiły się też głosy, że Ania dobrze zrobiła wrzucając takie zdjęcie, bo powinna motywować kobiety do ćwiczeń i walki o szczupłą sylwetkę. Głosy były zatem podzielone. A co o tym całym zamieszaniu wokół brzucha "Lewej" powiedział jej mąż Robert? Zobacz kolejny slajd!

