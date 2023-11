Kinga Rusin spytała się po co Ania to wszystko robi, skoro mogłaby nic nie robić, tylko "leżeć i pachnieć".

Ja jestem żywiołową osobą. Jestem sportowcem i to dla mnie jest motywacja. Zaczynasz działać i co, skończysz jeden projekt i koniec? No nie! Chcesz więcej, widzisz że możesz komuś dać to szczęście (...) - powiedziała Ania.