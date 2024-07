Ania Lewandowska to chyba największa fanka swojego męża Roberta Lewandowskiego. Za każdym razem, kiedy Robert pojawia się na murawie, Ania trzyma za niego kciuki. A tym bardziej, kiedy gra w polskiej reprezentacji. Lewandowska przed meczem na Euro 2016 Polska - Niemcy wrzuciła na Facebooka bardzo gorące zdjęcie. Widać na nim jak w delikatnym makijażu (ale za to z mocno pomalowanymi ustami!) wysyła buziaka polskiej ekipie. Co napisała Ania Lewandowska?

Dziś cała Polska ???????? jednoczy się z naszą reprezentacją!

Wszyscy trzymamy kciuki ???????? i dopingujemy naszym piłkarzom!⚽️ To bardzo miłe i motywujące widzieć tyle pięknych i uśmiechniętych twarzy kibiców. Ogromne emocje i dawka pozytywnej energii płynie z Waszych słów i gestów.✌????️????????????

Bądźmy razem i wspierajmy NASZYCH sportowców!!????????????????????????????????

Wy też trzymacie kciuki z Anią za Roberta Lewandowskiego i pozostałych piłkarzy w polskiej drużynie? Bo my zdecydowanie tak!

Zobaczcie też: Anna Lewandowska i Sara Boruc ostro razem trenują przed meczem Polska-Niemcy! Zobaczcie

Trzymacie z nami kciuki za Polaków?

Ania na pewno tak!