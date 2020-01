Ania i Jakub już nie są razem. Pamiętacie, jak pięknie o sobie mówili? Zobaczcie historię ich związku

Takiego zakończenia nie spodziewał się chyba nikt. Ania i Jakub z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" podjęli decyzję o rozstaniu! Niestety, kilka miesięcy po zakończeniu programu Ania poinformowała, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Chociaż fani programu TVP cały czas mieli nadzieję, że wkrótce usłyszymy o ich ślubie, to teraz wiemy już, że para zakończyła swój związek.

(...) Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest dlatego też wolałam milczeć ale niestety po programie okazało się że każdy z nas inaczej rozumie słowo,,rodzina,, a że każdy doskonale wie czego chce i szuka to nasze drogi się rozeszły- Ania poinformowała na Instagramie.

A pamiętacie, jak narodziło się uczucie między Ania a Jakubem? Pamiętacie, jak rolnik pięknie mówił o swojej partnerce? Dziś aż trudno uwierzyć, że to już koniec... Zobaczcie historię wyjątkowego związku Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony"!

Historia miłości Ani i Jakuba

Jakub był jednym z rolników, którzy szukali miłości w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jakub od samego początku nie ukrywał, że ma konkretne wymagania wobec potencjalnych kandydatek dlatego do programu zaprosił tylko dwie kobiety. Na pierwsze spotkanie przyjechała tylko Ania, ale do dalszego etapu rolnik zaprosił również Ewę. Szybko okazało się, że to właśnie Ania skradła serce Jakuba. Rolnik nie chciał robic nadziei drugiej kandydatce, dlatego postanowił podziękować jej za dalszy udział w programie.

Musiałem pożegnać Ewę, nie chciałem tego przedłużać. Poczułem coś do ciebie i ten czas chciałem spędzić na budowaniu czegoś, a nie na zastanawianiu się, kto odpadnie z programu- mówił wtedy do Ani.

Z każdym kolejnym dniem między Anią a Jakubem rodziło się uczucie. Kandydatka rolnika była jednak bardzo ostrożna. Jakub widząc obawy Ani nie próbował wywierać na niej presji.

Faktycznie, ja nie mogę jej wystraszyć. Ja ją rozumiem, ona musi podejść do tego bardzo odpowiedzialnie, ona decyduje za dwie osoby. Jak będzie pewna, a ja o to zadbam, żeby była... Ja wiem, że to jest ona, ja wiem, że to jest ona! Ja uwielbiam te oczy, uwielbiam, jak przechodzi obojętnie czy ma uśmiechniętą minę, czy smutną- mówił wyraźnie wzruszony Jakub. Ja wiem, że dam radę, ja się nie boję. Wiem co chcę i się nie boję- rolnik przyznał w rozmowie z Martą Manowską.

Wszyscy fani "Rolnik szuka żony" kibicowali Ani i Jakubowi. W wielkim finale show okazało się, że rolnik i jego kandydatka są parą!

Chciałbym powiedzieć widzom, że trzy miesiące się znamy, jeżeli ktoś będzie rozczarowany, że jeszcze nie ma daty ślubu, to nie może mieć do nas pretensji. Ale oczywiście plany są- w finale mówił Jakub.

Para nie ukrywała swojego szczęścia również w świątecznym odcinku "Rolnika".

Szybko się poznaliśmy, szybko poznał moją rodzinę, ja jego. (…) Jestem szczęśliwa, chociaż myślę, że Kuba mi jeszcze więcej szczęścia pokaże- mówiła Ania.

Pod koniec ubiegłego roku Jakub w jednym z wywiadów przyznał nawet, że zamieszkał już z Anią! Para miała tyle wspólnych planów...

Układa nam się, jesteśmy taką parą z włoskim temperamentem. Dobrze się kłócimy, ale jeszcze lepiej się godzimy. Naprawdę jest fajnie, z Anią nie da się nudzić - zdradził Jakub. - Mogę zdradzić, że mieszkamy ze sobą, ale też planujemy już wynająć lub kupić mieszkanko już takie naprawdę swoje- w rozmowie z TVP VOD zdradził rolnik. Tak jestem szczęśliwa, mogę to powiedzieć- dodała Ania.

Niestety, dziś wiemy już, że Anna i Jakub zakończyli swój związek. Myślicie, że jeszcze do siebie wrócą?

Posłuchajcie, jak Jakub pięknie mówił o Ani.

Niestety, para po kilku miesiącach związku podjęła decyzję o rozstaniu.