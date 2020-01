Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" rozstali się! Jest oświadczenie byłej partnerki rolnika! 

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" podjęli decyzję o rozstaniu! Dlaczego ich związek nie przetrwał próby czasu? Była partnerka rolnika opublikowała w sieci oświadczenie, w którym zdradziła powód rozstania! Anna i Jakub poznali się na planie ostatniej, szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" i szybko zdobyli ogromną sympatię widzów. Wszyscy mocno im kibicowali i mieli nadzieję, że wkrótce usłyszymy o ich ślubie. Niestety, teraz okazuje się, że para zakończyła swój związek! Zobaczcie, co napisała Ania!

Ania już od rana publikowała zdjęcia z programu "Rolnik szuka żony". Już wtedy fani zastanawiali się, czy para przypadkiem się nie rozstała. Niestety, teraz okazuje się, że to prawda! Ania i Jakub już nie są razem! Dlaczego? Ania zdradziła to w swoim najnowszym wpisie na Instagramie.

Z uwagi na szacunek dla ludzi którzy nam bardzo kibicowali i trzymali kciuki za naszą miłość czuję się zobowiązana do wyjaśnienia dlaczego od jakiegoś czasu nie zamieszczam zdjęć z Kubą. Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest dlatego też wolałam milczeć ale niestety po programie okazało się że każdy z nas inaczej rozumie słowo,,rodzina,, a że każdy doskonale wie czego chce i szuka to nasze drogi się rozeszły- Anna zaczęła swój wpis na Instagramie.