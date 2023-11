6 z 6

W finałowym odcinku 6 edycji "Rolnika" nie mogło zabraknąć też Waldemara. Co prawda mężczyzna nie pojawiał się w programie po tym, jak odrzucił wszystkie kandydatki, ale zdradził, że obecnie ma kilka otwartych relacji. Dzięki programowi nawiązał nowe kontakty i nadal ma nadzieję znaleźć miłość. Dla kolejnych uczestników programu ma radę, by konkretniej określali wymagania w wizytówkach. Pozwoli to uniknąć przykrych rozczarowań.

Już wiadomo, że powstanie kolejna edycja "Rolnik szuka żony", a TVP szuka nowych kandydatów!

