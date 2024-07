1 z 9

Na wczorajszej prezentacji orzeźwiającego wina Fruit&Wine pojawiły się taki gwiazdy jak Agnieszka Szulim czy Natalia Przybysz. Do jednego z warszawskich klubów przybyła również Aneta Zając, która jakiś czas temu przyznała, że ma kłopoty z tarczycą. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" przez chorobę nabrała ciała, co zaczęły wytykać jej media. Okazuje się jednak, że Zając wzięła się ostro do pracy i zaczęła walkę ze zbędnymi kilogramami.

Zobacz: Aneta Zając walczy z wagą! I schudła już 4 kilo. Wiemy jak to zrobiła

Aneta Zając na imprezie pojawiła się w jasnej sukience, która podkreśliła jej nową figurę. Stylizację dopełniały kolorowe szpilki KAZAR, które są hitem tego sezonu, oraz srebrna cekinowa torebka. Aktorka postawiła na delikatny makijaż i proste włosy, dzięki czemu wyglądała promiennie i świeżo. Naszym zdaniem efekty odchudzania już są widoczne! Zobacz jak zaprezentowała się Aneta Zając:

Zobacz na Polki.pl: Znamy wszystkie tajemnice metamorfozy Anety Zając