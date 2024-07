1 z 20

Kilka godzin temu poznaliśmy zwycięzcę pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami" w telewizji Polsat. Format powrócił do naszego kraju po dłuższej przerwie, ale już w nowej odsłonie i co najważniejsze - w nowej stacji. Stacja TVN, która realizowała program do tej pory, zdecydowała, że nie jest już zainteresowana jego kontynuacją.

Do rywalizacji stanęło dwanaście par, ale w finale znalazły się typowane od początku na faworytki Joanna Moro i Aneta Zając. Każda z nich cieszy się ogromną sympatią widzów, przez co do samego końca nie wiedzieliśmy, która ma większe szanse na wygraną. Ostatecznie wygrała aktorka serialu "Pierwsza miłość".

Poniżej przygotowaliśmy dla was galerię z kreacjami Anety z zakończonej edycji "Tańca z Gwiazdami". W której wyglądała najlepiej?

Zobacz: Rodowicz i Steczkowska w "Tańcu z Gwiazdami". Na kogo oddały swoje głosy?