Aneta Zając długo nie miała czasu na odpoczynek. Tuż po wygranej w "Tańcu z Gwiazdami" zajęła się kilkoma nowymi projektami, nie brakowało jej też na salonach. W międzyczasie rozpoczęła remont swojego nowego mieszkania i postanowiła przeprowadzić go niemal w pojedynkę. Przypomnijmy: Wielki remont w nowym mieszkaniu Zając. Postanowiła zaoszczędzić

W jednym z wywiadów Dawid Kwiatkowski przyznał, że Aneta miała lecieć z nim i jego znajomymi na urlop do Hiszpanii, ale z tych planów niewiele wyszło. Dała się za to namówić na słoneczny wypoczynek Stefano Terrazzino. Tancerz kręcił ostatnio we Włoszech film z Pauliną Biernat, a kilka dni temu doleciała do nich Zając.

Aktorka jest dość powściągliwa w dzieleniu się prywatnymi fotkami na portalach społecznościowych, ale wyręczył ją w tym właśnie Stefano, który opublikował na swoim Instagramie wspólne zdjęcie. Na profilu Anety zaś znalazło się pozdrowienie wideo.

Miło też widzieć, że przyjaźń z programu rozwija się również po jego zakończeniu.

