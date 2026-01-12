Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, która niedawno urodziła drugie dziecko. Na szczęśliwe rozwiązanie czekali wszyscy jej fani. Niedługo po porodzie na profilu Andziaks pojawiło się zdjęcie z nowonarodzonym synkiem. Teraz szczęśliwa influencerka wróciła do domu po porodzie, a dobry wcale humor jej nie opuszcza. Na nagraniu jej męża, Luki, widać, jaki mają ubaw z niecodziennej sytuacji.

Andziaks już w domu! Tak spędza czas z najbliższymi

Andziaks urodziła syna 7 stycznia 2026 roku. W mediach społecznościowych posypały się gratulacje. Na nowego członka rodziny czekała już jego siostra Charlie oraz babcia Agnieszka. Teraz rodzina jest już w komplecie. Andziaks wróciła do domu, o czym świadczy najnowsze nagranie jej męża, Luki. W tle wyraźnie słychać rozbawiony głos jego żony. Powodem zabawnej sytuacji okazał się nietrafiony prezent pod choinkę!

Słuchajcie, bo dostałem piżamę od mojej mamy na święta i dopiero ją założyłem.. i nie wiem, czy nie za mała.. jak myślicie? mówi ze śmiechem Luka.

W tle słychać rozbawiony głos Andziaks, która śmieje się z prezentu. Influencerka jest chętna, aby przygarnąć nietrafiony prezent dla siebie.

Ale mi się ona bardzo podoba, więc będę miała super piżamkę...to jest tytuł, kiedy mama kupi ci piżamkę pod choinkę dodaje rozbawiona Andziaks.

Andziaks otrzymała 2 torebki Diora za poród. Tak obdarował ją Luka

W jednym z najnowszych filmów oopublikowanych na YouTube.com mąż Andziaks ujawnił, w jaki sposób chce wyrazić wdzięczność swojej żonie za trud związany z porodem. Luka postawił sobie wysoką poprzeczkę i wybrał wymarzony, ale też kosztowny prezent dla swojej żony.

(...) Torebka - to na pewno. Chcę jechać do Diora, bo tam jest torebka wymarzona, taką sobie zażyczyła, po prostu podoba się jej. wyznał we vlogu.

W swoim materiale wyraził również swój ogromny szacunek wobec kobiet, które decydują się na dzieci.

Wszystkim kobietom wielkie chapeau bas za to, że rodzicie dzieci. Ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, jak można mieć w sobie człowieka przez dziewięć miesięcy, jaki to musi być ciężar i fizyczny i hormonalny, bo wszystko się tam zmienia. Naprawdę wielki ukłon. No i kończy się to wszystko porodem, to też nie jest łatwe. To jest piękna rzecz, ale na pewno jest to bardzo bolesne, bardzo obciążające wyznał szczerze.

Ostatecznie Luka zakupił dla żony dwie markowe torebki. Jedna z nich była wymarzoną, wskazaną przez Andziaks, a druga przykuła jej uwagę podczas ich pobytu w Dubaju. Luka publicznie zwrócił się do wszystkich mężczyzn wspierających swoje żony przy porodzie, podkreślając, że każda kobieta zasługuje na taki gest.

Każdej kobiecie, bez względu na stan majątkowy męża, należy się prezent, czy mniejszy, czy większy, oczywiście dostosowany do budżetu oświadczył mąż Andziaks.

Niestety, ostatecznie Luka nie pokazał, jakie konkretnie torebki wybrał dla żony. Kto wie, być może wkótce sama Andziaks nagra swoją reakcję na prezenty od męża.

Luka z Andziaks o nietrafionym prezencie, fot. Instagram@lucky_luka_official