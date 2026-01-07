Angelika Trochonowicz, znana w internecie jako Andziaks, udostępniła w mediach społecznościowych poruszające zdjęcie ze szpitala. Fotografia wywołała ogromne emocje wśród jej fanów, którzy od miesięcy śledzili każdy etap jej ciąży. To już drugi poród influencerki, która w czerwcu poinformowała swoich obserwatorów o tym, że znów zostanie mamą. Mama Andziaks opublikowała z tego powodu poruszający wpis.

Synek Andziaks i Luki lada moment pojawi się na świecie

Na wspomnianej fotografii, którą 28-latka opublikowała przed południem, 7 stycznia, widać ją uśmiechniętą, na szpitalnym łóżku, a tuż obok niej znajduje się jej mąż, Luka. W opisie zdjęcia Andziaks napisała wymownie: „Już czas”. To wyjątkowa chwila dla pary, która już wkrótce powita na świecie swojego synka.

Luka od początku aktywnie uczestniczył w całym procesie przygotowań do narodzin dziecka. Wspierał żonę zarówno w codziennym życiu, jak i podczas wydarzeń związanych z ciążą, takich jak baby shower czy wspólne publikacje w mediach społecznościowych. Teraz, w kluczowym momencie, również jest u jej boku.

Mama Andziaks zabrała głos

Już za moment synek Andziaks i Luki dołączy do rodziny. Głos w mediach społecznościowych zabrała w tej sprawie dumna babcia, Agnieszka Kurowska, mama Angeliki. Ta opublikowała kadr z córką, podkreślając, że jest to ostatnie zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, jakie udało jej się wykonać.

To ostatnie zdjęcie z brzuszkiem z dzisiejszego poranka. Patrzę na moją córkę i i widzę w niej siłę wszystkich kobiet w naszym rodzie przede mną. Kolejny raz rzeka życia płynie dalej

Agnieszka Kurowska pochyliła się szerzej nad tematem narodzin nowego członka rodziny. Nie ukrywa ogromnego szczęścia i dumy, które ją rozpierają.

Patrzę na ten moment z miejsca pełnego wzruszenia, pokory i wdzięczności, bo narodziny to coś więcej niż początek - to ciągłość, której nie da się zatrzymać, to miłość, która nie zna granic czasu. W tej chwili rodzi się nowe życie, rodzą się nowe role, nowe serce, nowa przestrzeń w duszy. Moja córka staje się po raz drugi matką, a ja ze wzruszeniem i ogromną radością po raz drugi staję się babcią. Miłość znów znalazła drogę i wiem, że poprowadzi nas wszystkich dalej

Internauci już nie mogą się doczekać, aż w sieci pojawi się pierwsze zdjęcie maleństwa. Niektórzy zastanawiają się również, czy Andziaks podzieli się z odbiorcami filmem z porodu, tak jak to zrobiła za pierwszym razem. Na fotografii opublikowanej przez jej mamę widać, że influencerka trzyma w dłoni kamerę, co może sugerować, że zdecydowała się również zrelacjonować narodziny drugiej pociechy.

