Mama Andziaks pokazała rozczulający kadr. "Ze wzruszeniem po raz drugi staję się babcią"
Andziaks, czyli 28-letnia Angelika Trochonowicz, lada chwila powita na świecie swojego synka. Influencerka opublikowała poruszające zdjęcie ze szpitalnego łóżka, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów. Chwilę później głos zabrała jej mama.
Angelika Trochonowicz, znana w internecie jako Andziaks, udostępniła w mediach społecznościowych poruszające zdjęcie ze szpitala. Fotografia wywołała ogromne emocje wśród jej fanów, którzy od miesięcy śledzili każdy etap jej ciąży. To już drugi poród influencerki, która w czerwcu poinformowała swoich obserwatorów o tym, że znów zostanie mamą. Mama Andziaks opublikowała z tego powodu poruszający wpis.
Synek Andziaks i Luki lada moment pojawi się na świecie
Na wspomnianej fotografii, którą 28-latka opublikowała przed południem, 7 stycznia, widać ją uśmiechniętą, na szpitalnym łóżku, a tuż obok niej znajduje się jej mąż, Luka. W opisie zdjęcia Andziaks napisała wymownie: „Już czas”. To wyjątkowa chwila dla pary, która już wkrótce powita na świecie swojego synka.
Luka od początku aktywnie uczestniczył w całym procesie przygotowań do narodzin dziecka. Wspierał żonę zarówno w codziennym życiu, jak i podczas wydarzeń związanych z ciążą, takich jak baby shower czy wspólne publikacje w mediach społecznościowych. Teraz, w kluczowym momencie, również jest u jej boku.
Mama Andziaks zabrała głos
Już za moment synek Andziaks i Luki dołączy do rodziny. Głos w mediach społecznościowych zabrała w tej sprawie dumna babcia, Agnieszka Kurowska, mama Angeliki. Ta opublikowała kadr z córką, podkreślając, że jest to ostatnie zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, jakie udało jej się wykonać.
To ostatnie zdjęcie z brzuszkiem z dzisiejszego poranka. Patrzę na moją córkę i i widzę w niej siłę wszystkich kobiet w naszym rodzie przede mną. Kolejny raz rzeka życia płynie dalej
Agnieszka Kurowska pochyliła się szerzej nad tematem narodzin nowego członka rodziny. Nie ukrywa ogromnego szczęścia i dumy, które ją rozpierają.
Patrzę na ten moment z miejsca pełnego wzruszenia, pokory i wdzięczności, bo narodziny to coś więcej niż początek - to ciągłość, której nie da się zatrzymać, to miłość, która nie zna granic czasu. W tej chwili rodzi się nowe życie, rodzą się nowe role, nowe serce, nowa przestrzeń w duszy. Moja córka staje się po raz drugi matką, a ja ze wzruszeniem i ogromną radością po raz drugi staję się babcią. Miłość znów znalazła drogę i wiem, że poprowadzi nas wszystkich dalej
Internauci już nie mogą się doczekać, aż w sieci pojawi się pierwsze zdjęcie maleństwa. Niektórzy zastanawiają się również, czy Andziaks podzieli się z odbiorcami filmem z porodu, tak jak to zrobiła za pierwszym razem. Na fotografii opublikowanej przez jej mamę widać, że influencerka trzyma w dłoni kamerę, co może sugerować, że zdecydowała się również zrelacjonować narodziny drugiej pociechy.
