Mama Andziaks pokazała urocze nagranie Charlii. Tak czekała na braciszka
Agnieszka Kurowska zaopiekowała się córką Andziaks, Charlotte, na czas jej pobytu w szpitalu na porodówce. Dziewczynka z niecierpliwością oczekiwała powrotu rodziców wraz z nowym rodzeństwem. Z tej wyjątkowej okazji mama Andziaks i Charlii przygotowały dla nich wzruszającą niespodziankę!
Agnieszka Kurowska, mama Andziaks, przez cały okres ciąży swojej córki z radością dzieliła się momentami oczekiwania na tę wyjątkową chwilę. Na narodziny nowego dziecka jednej z najpopularniejszych polskich influencerek czekali już chyba wszyscy. Gdy Andziaks i Luka udali się do szpitala, ich córka Charlotte trafiła pod opiekę babci, która zdecydowanie nie zamierzała w tym czasie próżnować. Wspólnie z Charlii wymyśliły wyjątkową niespodziankę dla rodziców. Agnieszka Kurowska opublikowała nagranie!
Urocza niespodzianka Charlotte na powrót rodziców
Podczas gdy rodzice Charlotte przebywali w szpitalu, dziewczynka wraz z babcią zajęła się przygotowaniem niespodzianki. Z tej wyjątkowej okazji upiekły pierniczki. Na opublikowanym nagraniu widać, że wspólne pieczenie sprawiło im ogromną radość i skutecznie skróciło czas oczekiwania na wieści od rodziców. Charlotte, cała ubrudzona mąką, z ekscytacją pozuje do zdjęcia. Nagranie trafiło na Instagram Agnieszki Kurowskiej.
Pieczemy z Charli pierniczki dla Mamy i Taty
Andziaks już urodziła. Tak nazwie swojego synka
Andziaks już urodziła. Radosna nowina obiegła szybko cały Internet. Andziaks opublikowała zdjęcie, ukazując po raz pierwszy swojego synka. Wstawiła także pamiątkowy wpis z dokładną datą jego narodzin.
07.01.2026.11:47.
Pod postem posypały się gratulacje od Internautów i najbliższych.
Witaj na świecie, Maluszku. Ogromne gratulacje.
Dzielna Mamuśka!
Andziaks i Luka przedstawili swoje propozycje imion dla nowej pociechy. Wśród nich znalazły się imiona, takie jak: Maks, Aleks i Liam. Jednakże oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła. Rodzice wciąż zastanawiają się, które z imion będzie najlepsze. Jak zdradził Luka, nie obyło się bez małych sporów. W końcu wybór imienia nie należy do najłatwiejszych decyzji. O tym, jak rodzice nazwą swojego synka, z pewnością dowiemy się już wkrótce.
