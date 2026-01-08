Agnieszka Kurowska, mama Andziaks, przez cały okres ciąży swojej córki z radością dzieliła się momentami oczekiwania na tę wyjątkową chwilę. Na narodziny nowego dziecka jednej z najpopularniejszych polskich influencerek czekali już chyba wszyscy. Gdy Andziaks i Luka udali się do szpitala, ich córka Charlotte trafiła pod opiekę babci, która zdecydowanie nie zamierzała w tym czasie próżnować. Wspólnie z Charlii wymyśliły wyjątkową niespodziankę dla rodziców. Agnieszka Kurowska opublikowała nagranie!

Urocza niespodzianka Charlotte na powrót rodziców

Podczas gdy rodzice Charlotte przebywali w szpitalu, dziewczynka wraz z babcią zajęła się przygotowaniem niespodzianki. Z tej wyjątkowej okazji upiekły pierniczki. Na opublikowanym nagraniu widać, że wspólne pieczenie sprawiło im ogromną radość i skutecznie skróciło czas oczekiwania na wieści od rodziców. Charlotte, cała ubrudzona mąką, z ekscytacją pozuje do zdjęcia. Nagranie trafiło na Instagram Agnieszki Kurowskiej.

Pieczemy z Charli pierniczki dla Mamy i Taty napisała na Instagramie.

Andziaks już urodziła. Tak nazwie swojego synka

Andziaks już urodziła. Radosna nowina obiegła szybko cały Internet. Andziaks opublikowała zdjęcie, ukazując po raz pierwszy swojego synka. Wstawiła także pamiątkowy wpis z dokładną datą jego narodzin.

07.01.2026.11:47.

Pod postem posypały się gratulacje od Internautów i najbliższych.

Witaj na świecie, Maluszku. Ogromne gratulacje.

Dzielna Mamuśka!

Andziaks i Luka przedstawili swoje propozycje imion dla nowej pociechy. Wśród nich znalazły się imiona, takie jak: Maks, Aleks i Liam. Jednakże oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła. Rodzice wciąż zastanawiają się, które z imion będzie najlepsze. Jak zdradził Luka, nie obyło się bez małych sporów. W końcu wybór imienia nie należy do najłatwiejszych decyzji. O tym, jak rodzice nazwą swojego synka, z pewnością dowiemy się już wkrótce.

Mama Andziaks z Charlotte, fot. Instagram @aga_kurowskaa

