Luka pokazał zdjęcie z synkiem, a mama Andziaks od razu zareagowała. Napisała wprost
Andziaks i Luka po raz drugi zostali rodzicami. Ich synek przyszedł na świat 7 stycznia 2025 roku, a dumny tata opublikował pierwsze zdjęcie z maluszkiem. Mama Andziaks skomentowała i publicznie zwróciła się do swojego zięcia. Zdradziła, jakim jest ojcem.
Mama Andziaks opublikowała wzruszający komentarz pod uroczymi kadrami opublikowanymi przez Lukę, czyli Łukasza Trochonowicza. Dumny tata pokazał zdjęcie z synkiem, a mama Andziaks od razu zabrała głos. Przejmujące słowa.
Andziaks urodziła syna
Angelika Trochonowicz, znana szerzej jako Andziaks, i jej mąż Łukasz Trochonowicz, znany jako Luka, po raz drugi zostali rodzicami. Ich synek przyszedł na świat 7 stycznia 2025 roku o godzinie 11:47. To wyjątkowe wydarzenie poruszyło serca tysięcy fanów pary.
Radosną nowinę jako pierwszy przekazał Luka, publikując symboliczny wpis z datą narodzin syna. Chwilę później Andziaks pokazała pierwsze zdjęcie syna. Fotografia rozczuliła internautów, którzy ruszyli z gratulacjami.
Mama Andziaks zwróciła się do Luki
Dzień po narodzinach synka Luka pokazał pierwsze zdjęcie z synkiem. Na zdjęciach widać go stojącego nad łóżeczkiem noworodka oraz intymne ujęcie, na którym trzyma Andziaks za ciążowy brzuszek. Wpis Luki spotkał się z ogromną falą pozytywnych komentarzy. Zareagowała również mama Andziaks, która opublikowała piękny i wzruszający komentarz. Takimi słowami zwróciła się do swojego zięcia:
Kochany Zięciu bardzo Ci gratuluję narodzin Syna i tej kolejnej pięknej życiowej roli. Wiem, że dasz mu wszytko co najlepszego może dostać od taty - jesteś wspaniałym ojcem dla Charlotki więc nie mam wątpliwości, że i tu dasz z siebie wszytko aby wychować teraz już dwójkę dzieci na wspaniałe osoby. Dziękuję za to że po raz kolejny mogę zostać babcią
Pod komentarzem mamy Andziaks internauci piszą wprost: "Jest Pani pięknym przykładem wspierającej mamy i teściowej".
Para wciąż nie ujawnia imienia dziecka
Choć Andziaks i Luka podzielili się radosną nowiną o narodzinach syna, jedno pozostaje tajemnicą - jego imię. W przeszłości para zdradziła, że wśród rozważanych propozycji pojawiły się imiona: Maks, Aleks i Liam. Nie ujawnili jednak, na które ostatecznie się zdecydowali. Czy wkrótce zdradza tajemnicę i ogłoszą światu imię synka?
Zobacz także:
- Mama Andziaks pokazała urocze nagranie Charlii. Tak czekała na braciszka
- Mama Andziaks pokazała rozczulający kadr. "Ze wzruszeniem po raz drugi staję się babcią"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.