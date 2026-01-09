Mama Andziaks opublikowała wzruszający komentarz pod uroczymi kadrami opublikowanymi przez Lukę, czyli Łukasza Trochonowicza. Dumny tata pokazał zdjęcie z synkiem, a mama Andziaks od razu zabrała głos. Przejmujące słowa.

Andziaks urodziła syna

Angelika Trochonowicz, znana szerzej jako Andziaks, i jej mąż Łukasz Trochonowicz, znany jako Luka, po raz drugi zostali rodzicami. Ich synek przyszedł na świat 7 stycznia 2025 roku o godzinie 11:47. To wyjątkowe wydarzenie poruszyło serca tysięcy fanów pary.

Radosną nowinę jako pierwszy przekazał Luka, publikując symboliczny wpis z datą narodzin syna. Chwilę później Andziaks pokazała pierwsze zdjęcie syna. Fotografia rozczuliła internautów, którzy ruszyli z gratulacjami.

Mama Andziaks zwróciła się do Luki

Dzień po narodzinach synka Luka pokazał pierwsze zdjęcie z synkiem. Na zdjęciach widać go stojącego nad łóżeczkiem noworodka oraz intymne ujęcie, na którym trzyma Andziaks za ciążowy brzuszek. Wpis Luki spotkał się z ogromną falą pozytywnych komentarzy. Zareagowała również mama Andziaks, która opublikowała piękny i wzruszający komentarz. Takimi słowami zwróciła się do swojego zięcia:

Kochany Zięciu bardzo Ci gratuluję narodzin Syna i tej kolejnej pięknej życiowej roli. Wiem, że dasz mu wszytko co najlepszego może dostać od taty - jesteś wspaniałym ojcem dla Charlotki więc nie mam wątpliwości, że i tu dasz z siebie wszytko aby wychować teraz już dwójkę dzieci na wspaniałe osoby. Dziękuję za to że po raz kolejny mogę zostać babcią napisała w sieci.

Pod komentarzem mamy Andziaks internauci piszą wprost: "Jest Pani pięknym przykładem wspierającej mamy i teściowej".

Para wciąż nie ujawnia imienia dziecka

Choć Andziaks i Luka podzielili się radosną nowiną o narodzinach syna, jedno pozostaje tajemnicą - jego imię. W przeszłości para zdradziła, że wśród rozważanych propozycji pojawiły się imiona: Maks, Aleks i Liam. Nie ujawnili jednak, na które ostatecznie się zdecydowali. Czy wkrótce zdradza tajemnicę i ogłoszą światu imię synka?

