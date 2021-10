Andrzej Grabowski został dziadkiem! Katarzyna Grabowska zdradziła imię córki

Patrycja Szreder z " Gogglebox. Przed telewizorem " jest w ciąży! Radosną nowiną pochwaliła się na Instagramie. Gwiazda TTV dołączy do teamu młodych mam. Niedawno na świecie swojego synka powitała także Ewa Mrozowska, a niecały rok wcześniej urodziła się Tosia, córka Sylwii Bomby. Zobacz także: Ewa Mrozowska z "Gogglebox" przyznała się do poważnej choroby: "Walczyłam od 17. roku życia!" Patrycja Szreder z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest w ciąży Patrycja Szreder z "Gogglebox przed telewizorem" niedługo zostanie mamą. Zdjęciami z pięknych ciążowych sesji pochwaliła się na Instagramie. Ciążowy brzuszek gwiazdy TTV jest już naprawdę spory! Patrycja nie zdradziła jednak czy spodziewa się chłopca czy dziewczynki. Swoją radością podzieliła się z fanami: Kochani chcę się z Wami podzielić cudowną nowiną... Tak... zostanę mamą ❤️To piękny dla nas czas i nowa rola przed nami ❤️ Nasze największe marzenie właśnie się spełnia ❤️#babyontheway 🤰🏻 Gratulacje dla przyszłej mamy! Zaskoczeni fani nie szczędzą gratulacji: - Wow 😍 gratulacje ❤️❤️nic po tobie nie było na tych relacjach widać 🙈🤍🤍🤍🤍🤍 - Team mamuś w Gogglebox się powiększa. Gratulacje! - Najpiękniejsza mamusia 😍❤️ Rodzinka "Gogglebox" znowu się powiększa! Zobacz także: 30 kg chudsza Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zdradza tajniki swojej metamorfozy! "Aga, jak Ty to zrobiłaś?!" Patrycja Szreder dołączyła do obsady "Gogglebox. Przed telewizorem" w 11. sezonie. Niedawno poinformowała, że spodziewa się dziecka! Wyświetl ten post na Instagramie. ...