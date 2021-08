Alicja Szemplińska zaskoczyła fanów nową fryzurą! Jak teraz wygląda? "Myślałam, że to J.Lo"

Kiedy polscy widzowie poznali Alicję Szemplińską, utalentowana dziewczyna miała zaledwie 16 lat! Czyżby teraz w życiu zwyciężczyni 10. edycji "The Voice of Poland" szykowały się wielkie zmiany? Fani piosenkarki nie mają co do tego żadnych wątpliwości, a wszystko przez metamorfozę, jaką przeszła młoda artystka. 19-letnia już Alicja Szemplińska pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie zupełnie nowym wizerunkiem, a różnica jest na tyle duża, że... niektórzy z internautów jej nie rozpoznali! Teraz porównują ją do J.Lo i Zendayi, a wszystko przez to, że na jej głowie pojawiły się dredy! Faktycznie podobna?!

Alicja Szemplińska przeszła metamorfozę

Takiej przemiany fani Alicji Szemplińskiej się nie spodziewali, a kiedy młoda artystka opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, natychmiast pojawiła się pod nim cała masa komplementów i trudno się dziwić. Utalentowana piękność wygrała "The Voice of Poland" i została wybrana na reprezentantkę Polski podczas Eurowizji 2020 - jednak ubiegłoroczna edycja została odwołana, a w 2021 roku zamiast piosenkarki na Eurowizję pojechał Rafał Brzozowski, co rozgoryczyło jej fanów, a głos w sprawie zabrała nawet sama Alicja Szemplińska. Teraz wokalistka zaprezentowała odmieniony wizerunek. Nie wygląda już tak jak kiedyś!

19-letnia piosenkarka postawiła na fryzurę z prawdziwym pazurem i na jej głowie pojawiły się ciemne dredy! Alicja Szemplińska swój nowy wizerunek chętnie pokazuje również na InstaStories, a od jej najnowszego zdjęcia ciężko oderwać wzrok.

- Cudna 😍 - Pięknie ❤️🔥 - Myślałam ze to J.Lo🔥🤩 - Moja przyjaciółka: "Myślałam, że to Zendaya" 😌🖤 - Czyżby szykował się teledysk?😍 - No Zendaya jak sie patrzy 😁🔥 - komentowali zachwyceni internauci.

Sądzicie, że Alicja Szemplińska niebawem zaskoczy nas czymś więcej, niż tylko nową fryzurą? Ostatnio artystka w ramach Wielkiego Święta Księżniczek nagrała piosenkę zainspirowaną historiami bohaterek bajek Disneya - „Każda z nas”!

Zobacz także: Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę! Co się stało z jej blondem?

Alicja Szemplińska postanowiła poeksperymentować ze swoim wizerunkiem i na jej głowie pojawiły się dredy! W takim wydaniu, młodej artystki jeszcze nie widzieliśmy! Kiedy 19-latka opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcie, fani jej nie poznali!

@aliciaszemplinska/Instagram

Internauci natychmiast zaczęli porównywać ją do międzynarodowych gwiazdy - Jennifer Lopez i Zendayi! Widzicie podobieństwo? Musimy przyznać, że coś faktycznie jest na rzeczy. Artystka jest równie utalentowana i piękna, co zagraniczne sławy.

Dennis Van Tine/LFI/EAST NEWS/NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

W przypadku wokalistki to naprawdę spora zmiana. Na przestrzeni ostatnich lat Alicja Szemplińska bardzo się zmieniła, a fani podejrzewają, że metamorfoza to nie jedyna rzecz, jaką ich zaskoczy. Czyżby piosenkarka szykowała nowy numer?