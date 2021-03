To już pewne! Alicja Szemplińska nie będzie reprezentować Polski w konkursie Eurowizji 2021. Dziś, w piątek 13 marca, władze TVP ogłosiły, że do Rotterdamu pojedzie Rafał Brzozowski! Wokalista i prowadzący "Jaka to melodia?" zaśpiewa swój najnowszy utwór "The Ride". Rafał Brzozowski w programie "Pytanie na śniadanie" zdradził, dlaczego to właśnie on, a nie Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję!

Dlaczego Alicja Szemplińska nie jedzie na Eurowizję 2021?

Rok temu to Alicja Szemplińska miała być naszą reprezentantką na Eurowizji 2020. Młoda i utalentowana wokalistka wygrała "The Voice of Poland", a później zwyciężyła w specjalnym wydaniu "Szansy na sukces", dzięki czemu miała reprezentować nasz kraj w międzynarodowym konkursie muzycznym. Niestety, przez pandemię koronawirusa Eurowizja 2020 została odwołana i dopiero w tym roku odbędzie się muzyczne show. Chyba wiele osób miało nadzieję, że na Eurowizji 2021 zobaczymy Alicję Szemplińską, jednak dziś okazało się, że Polska ma innego reprezentanta i jest nim Rafał Brzozowski. Wokalista podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" zdradził, dlaczego to właśnie on zaśpiewa na Eurowizji.

Wiesz ze są tacy, którzy uważają, że to Alicja Szemplińska powinna pojechać w tym roku na Eurowizję?- zapytał Mateusz Szymkowiak.

Oczywiście, że tak. Alicja jest wspaniałą wokalistką, piękną kobietą i w ogóle jest zdolna, utalentowana, natomiast to były wybory piosenek, czyli to była najlepsza piosenka, którą teraz można było dać na Eurowizję, ze względu na to, że jest to bardzo dynamiczny, trochę taneczny ale też piosenka, która może poradzić sobie na scenie eurowizyjnej i w rozgłośniach radiowych, a to jest bardzo ważne, żeby można było jej słuchać na co dzień w radiu, ale też na dużej scenie - odpowiedział Rafał Brzozowski.

Słyszeliście już piosenkę Rafała Brzozowskiego? Rzeczywiście to najlepsza piosenka, którą można było dać na Eurowizję?

Rafał Brzozowski został reprezentantem Polski na Eurowizji 2021. Zaśpiewa utwór "The Ride"

Alicja Szemplińska miała reprezentować nas na Eurowizji, ale rok temu. Konkurs przez pandemię koronawirusa nie odbył się. Niedawno artystka w wywiadzie mówiła, że ma przygotowany inny utwór i jest gotowa, by nas reprezentować w tym roku.

Szczerze mówiąc na pewno byłoby mi przykro, ale bardzo długo zostałam pozostawiona bez żadnej informacji, ja do dnia dzisiejszego nie wiem kompletnie nic na ten temat, także czekam, ja jestem gotowa jechać na Eurowizję, piosenkę mam. To wszystko się dzieje poza mną - powiedziała Pomponikowi Alicja.

Tej szansy jednak nie dostała.

East News

To Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję 2021!