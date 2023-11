W ostatnim odcinku „The Voice of Poland” odbyły się ostatnie bitwy. Teraz przed widzami występy uczestników na żywo. Odcinek rozpoczął swoim występem Krzysztof Iwaneczko, zwycięzca 6. edycji programu. Potem odbyły się pełne emocji bitwy, ale to ostatnia przejdzie do historii. To występ Alicji Szemplińskiej i Darii Reczek z grupy Tomsona i Barona okazał się najbardziej spektakularny. Zobaczcie, jak podsumowali go Internauci!

Reklama

Wyjątkowy występ Alicji Szemplińskiej i Darii Reczek!

W programie każdy z uczestników ma swoich wiernych fanów, ale tym razem bezkonkurencyjne okazały się dwie młode kobiety. To one pokazały wzruszający występ, który podbił serca widzów "The Voice of Poland", a w sieci został okrzyknięty jako ten, który przejdzie do historii. Alicja Szemplińska i Daria Reczek zaśpiewały przebój Beyonce. Co prawda po występie Baron i Tomson wybrali Alicję, ale na szczęście Michał Szpak zdecydował się na tzw. "kradzież" i Daria też została w programie, ale teraz pojawi się w jego drużynie:

Wczorajsze bitwy to był niezwykły odcinek!

Dziękuje @dariareczek za stworzenie pięknej muzyki i duetu ❤️????

To był zaszczyt! - napisała na Instagramie Alicja Szemplińska.

Instagram

Ten występ poruszył nie tylko jurorów. Margaret na koniec powiedziała: Dziewczyny jesteście genialne, dziękuję! Z kolei Michał Szpak był pod wrażeniem ich talentu i dodał:

Jesteście supermłode, nie wiem jak to jest możliwe, żeby w tak młodym wieku osiągnąć taki poziom wokalny. - wyznał szczerze.

Po wielkim wrażeniem są również Internauci. W komentarzach można przeczytać mnóstwo komplementów pod adresem Darii i Alicji:

Alicja i Daria najpiękniejszy występ w tym programie...nie da się tego opisać???? Ostatni ! Mega emocjonujący! Brawa dla dziewczyn! Ostatnia bitwa Alicja i Daria najlepsza. Dwa wspaniałe głosy Wzruszenia i emocje dziękuję ostatni występ dwóch pań super myślałam że to Whitney Daria i Alicja najlepsze głosy tej edycji..Obydwie zasługują na finał????Dziewczyny pokazały światowy poziom

Oglądaliście ostatni odcinek? Zgadzacie, że występ Alicji Szemplińskiej i Darii Reczek był hitem programu?