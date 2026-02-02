Sandra Kubicka i Aleksander Baron ponownie podjęli decyzję o rozwodzie. Tym razem para nie daje sobie już szansy na pojednanie, a wszystko wskazuje na to, że formalne zakończenie małżeństwa nastąpi w lutym. Mimo to byli partnerzy wspólnie dzielą opiekę nad swoim synem Leonem. Internautów zaskoczył jednak komentarz Barona pod najnowszym wpisem matki Sandry. Muzyk najprawdopodobniej wciąż utrzymuje z nią pozytywne relacje.

Baron skomentował wpis matki Sandry Kubickiej. To zaskoczyło wszystkich

Według doniesień, Kubicka i Baron rozwodzą się już 25 lutego 2026 roku. To termin pierwszej rozprawy, który trafił do mediów. Kryzysu w małżeństwie nie udało się zażegnać, jednak para wciąż stara się utrzymywać kontakt ze względu na wspólne wychowanie syna - Leona.

Niedawno mama Sandry Kubickiej, Grażyna Kubicka, znana pod pseudonimem „Grace”, opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis. Babcia Leona zamieściła urocze zdjęcie z wnuczkiem i wyznała, że to właśnie takie chwile ceni najbardziej.

Kiedyś lubiłam wyjścia, spotkania, gwar i życie w biegu.Dziś najbardziej kocham te ciche momenty…leżenie obok, spokojny oddech, małą rączkę tuż przy mnie. Czas jakby na chwilę się zatrzymał.I właśnie wtedy czuję, że mam wszystko napisała mama Sandry Kubickiej.

Ku zaskoczeniu wielu osób w sekcji komentarzy pojawił się wpis Barona. Muzyk skomentował fotografię dwoma emotikonami serca oraz aniołkiem, a jego komentarz zebrał blisko sto polubień. To może świadczyć o tym, że artysta najprawdopodobniej nie spalił za sobą wszystkich mostów i wciąż utrzymuje kontakt z rodziną Sandry.

Baron zabrał syna na męski wypad. Reakcja Kubickiej

Aleksander Baron stara się być dla Leona jak najlepszym tatą, mimo niepowodzenia w małżeństwie. Ostatnio zabrał syna na tzw. "męski wypad", który trwał cały tydzień. Choć początkowo Sandra Kubicka nie była zachwycona tym pomysłem, ostatecznie wyraziła zgodę, przyznając, że rozłąka z Leonem jest dla niej bardzo trudna.

Aleksander Baron zadbał jednak o to, by wyjazd był pełen atrakcji i niezapomnianych chwil, które z pewnością na długo pozostaną w jego pamięci. Muzyk na bieżąco relacjonował przebieg tygodniowych wakacji z Leonem na swoim Instagramie.

Rozpoczęliśmy nasz pierwszy, wspólny, tygodniowy męski krąg. W planach przygody na śniegu, zabawy w bezchlorowym basenie, muzyka na żywo i tony miłości. Best time ever wyznał Baron.

Zobacz więcej:

Komentarz Barona, fot. Instagram@grace_kubicka