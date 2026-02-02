Alek Baron skomentował wpis matki Sandry Kubckiej. Tego nikt się nie spodziewał
W mediach nieustannie głośno jest o rozwodzie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Para, mimo niepowodzenia w małżeństwie, chce budować wspólną przyszłość dla swojego syna - Leosia. Ku zaskoczeniu internautów Aleksander Baron skomentował najnowszy wpis matki Sandry, Grace Kubickiej. Czy to znak, że wciąż utrzymuje dobre relacje z byłą teściową?
Sandra Kubicka i Aleksander Baron ponownie podjęli decyzję o rozwodzie. Tym razem para nie daje sobie już szansy na pojednanie, a wszystko wskazuje na to, że formalne zakończenie małżeństwa nastąpi w lutym. Mimo to byli partnerzy wspólnie dzielą opiekę nad swoim synem Leonem. Internautów zaskoczył jednak komentarz Barona pod najnowszym wpisem matki Sandry. Muzyk najprawdopodobniej wciąż utrzymuje z nią pozytywne relacje.
Baron skomentował wpis matki Sandry Kubickiej. To zaskoczyło wszystkich
Według doniesień, Kubicka i Baron rozwodzą się już 25 lutego 2026 roku. To termin pierwszej rozprawy, który trafił do mediów. Kryzysu w małżeństwie nie udało się zażegnać, jednak para wciąż stara się utrzymywać kontakt ze względu na wspólne wychowanie syna - Leona.
Niedawno mama Sandry Kubickiej, Grażyna Kubicka, znana pod pseudonimem „Grace”, opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis. Babcia Leona zamieściła urocze zdjęcie z wnuczkiem i wyznała, że to właśnie takie chwile ceni najbardziej.
Kiedyś lubiłam wyjścia, spotkania, gwar i życie w biegu.Dziś najbardziej kocham te ciche momenty…leżenie obok, spokojny oddech, małą rączkę tuż przy mnie. Czas jakby na chwilę się zatrzymał.I właśnie wtedy czuję, że mam wszystko
Ku zaskoczeniu wielu osób w sekcji komentarzy pojawił się wpis Barona. Muzyk skomentował fotografię dwoma emotikonami serca oraz aniołkiem, a jego komentarz zebrał blisko sto polubień. To może świadczyć o tym, że artysta najprawdopodobniej nie spalił za sobą wszystkich mostów i wciąż utrzymuje kontakt z rodziną Sandry.
Baron zabrał syna na męski wypad. Reakcja Kubickiej
Aleksander Baron stara się być dla Leona jak najlepszym tatą, mimo niepowodzenia w małżeństwie. Ostatnio zabrał syna na tzw. "męski wypad", który trwał cały tydzień. Choć początkowo Sandra Kubicka nie była zachwycona tym pomysłem, ostatecznie wyraziła zgodę, przyznając, że rozłąka z Leonem jest dla niej bardzo trudna.
Aleksander Baron zadbał jednak o to, by wyjazd był pełen atrakcji i niezapomnianych chwil, które z pewnością na długo pozostaną w jego pamięci. Muzyk na bieżąco relacjonował przebieg tygodniowych wakacji z Leonem na swoim Instagramie.
Rozpoczęliśmy nasz pierwszy, wspólny, tygodniowy męski krąg. W planach przygody na śniegu, zabawy w bezchlorowym basenie, muzyka na żywo i tony miłości. Best time ever
