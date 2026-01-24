Sandra Kubicka aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio znana celebrytka pokazała wiadomość z życzeniami, którą otrzymała z okazji 31. urodzin. To, co przeczytała, wywołało u niej ogromne wzruszenie.

Sandra Kubicka aktywnie działa w sieci

Sandra Kubicka jest jedną z najbardziej aktywnych polskich influencerek i celebrytek, która regularnie relacjonuje swoje życie prywatne i zawodowe w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie dzieli się z obserwatorami fragmentami codzienności - od życia z synem, przez remonty i przeprowadzkę, aż po kulisy wyzwań i nowych projektów. Dzięki temu utrzymuje bliski kontakt z fanami i buduje z nimi silną relację.

Ostatnio u Sandry sporo się dzieje - od angażowania się w programy telewizyjne, takich jak specjalny odcinek "The Floor", po szczere wyznania o swoich zmaganiach i planach, które publikuje w sieci. Ostatnio gwiazda świętowała również swoje 31. urodziny, bawiąc się w towarzystwie przyjaciół na zagranicznym wyjeździe.

Sandra Kubicka dostała wzruszającą wiadomość

22 stycznia Sandra Kubicka obchodziła swoje 31. urodziny, które upłynęły w atmosferze pełnej emocji. Celebrytka otrzymała wiele serdecznych życzeń oraz prezentów od bliskich, jednak jedna z niespodzianek wyjątkowo mocno poruszyła jej serce. Wzruszenie było tak duże, że w pewnym momencie nie zdołała powstrzymać łez.

31 lat? Spokojnie, to tylko 18 z 13-letnim doświadczeniem! Niech ci się zawsze chce tak, jak ci się chce teraz - do życia, do zabawy (abyś o 3 w nocy, śmiała się, że 'nigdy więcej', a tydzień później robiła to samo) i do robienia głupot, które potem będziemy wspominać. Życzę ci, żebyś zawsze miała wokół siebie ludzi, którzy będą cię kochać za twoje wady, wspierać w szalonych pomysłach i odciągać od tych naprawdę głupich (albo przynajmniej będą je nagrywać). Niech ci się wszystko układa tak, żebyś nie musiała wybierać między rozsądkiem a szczęściem - tylko brała jedno i drugie. Niech świat dalej nie nadąża za tobą, bo jesteś dokładnie taka, jaka powinnaś być: nie do zatrzymania brzmiała wiadomość wysłana do Kubickiej.

Celebrytka nie mogła ukryć wzruszenia - wiadomość wywołała w niej ogromne emocje.

Dziękuję. Aż się popłakałam napisała.

Zobacz także: