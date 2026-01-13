Sandra Kubicka, znana modelka i celebrytka, ponownie zdecydowała się zakończyć swoje małżeństwo z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Choć pierwsze informacje o rozwodzie pojawiły się już w marcu 2025 roku, dopiero pod koniec listopada 2025 roku złożono nowy pozew rozwodowy.

Według doniesień medialnych, tym razem decyzja ma charakter definitywny. Modelka postanowiła nie kontynuować relacji z mężem, mimo że jeszcze niedawno byli widywani razem na wspólnych wyjazdach i wydarzeniach branżowych. Jest już wyznaczony termin pierwszej rozprawy rozwodowej Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona.

Sandra Kubicka złożyła ponowny pozew o rozwód

Pierwotnie rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona była zaplanowana na 29 maja 2025 roku. Jednak pozew został wycofany, a posiedzenie sądu nie odbyło się. W kolejnych miesiącach para próbowała jeszcze spędzać razem czas i nie tylko podróżowali, ale też pojawiali się publicznie.

Pod koniec listopada 2025 roku sytuacja jednak się zmieniła. Sandra Kubicka złożyła nowy pozew, tym samym jasno sygnalizując zakończenie związku. Modelka nie zabiera publicznie głosu na temat rozstania, ale wiadomo, że zdecydowała się zamieszkać oddzielnie i właśnie jest na etapie urządzania mieszkania dla siebie i syna.

Jento nowy termin rozprawy rozwodowej Kubickiej i Barona

Jak ustalili dziennikarze 'Pudelka', sąd wyznaczył już termin pierwszej rozprawy rozwodowej na 25 lutego 2026 roku. To wtedy Sandra Kubicka i Aleksander Baron spotkają się w sądzie. Wygląda na to, że tym razem para zdecydowała się na ekspresowe tempo, aby zakończyć ich małżeństwo.

Wraz z decyzją o rozwodzie, Sandra Kubicka zapowiedziała także powrót do swojej kariery w modelingu. Celebrytka ogłosiła, że nie zamierza rezygnować z pracy i ma wiele planów zawodowych na przyszłość.

Moja agentka, która reprezentowała mnie przez wiele, wiele lat, przez całą moją karierę, przyleciała do Polski, by mnie odwiedzić. I gdy mnie zobaczyła, zadzwoniła do dyrektora mojej agencji i powiedziała, że ona musi wrócić do roboty. Ja powiedziałam, że nie chcę, że teraz jestem mamą, jestem cała wytatuowana i ja nie będę wracać do modelingu. Minęło parę tygodni i oni dalej mnie bombardowali i prosili, że zmienią dla mnie warunki, że wrócę na innych zasadach i uznałam, że nie jestem jeszcze stara, nie wiem, pomarszczona mówiła Sandra Kubicka na Instagramie

Nowe mieszkanie, które aktualnie urządza, być może jest symbolem nowego etapu w jej życiu.

