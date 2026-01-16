Sandra Kubicka i Aleksander Baron mają w planach pierwszą rozprawę rozwodową w lutym tego roku. Choć pierwotnie mieli się rozwieść już w marcu 2025 roku, plany uległy zmianie i pozew został wycofany. Okres próbny na poprawę sytuacji w ich związku jednak nie przyniósł oczekiwanych efektów. Mimo to oboje chcą aktywnie uczestniczyć w wychowaniu swojego syna, Leona. Dla Sandry rozstania z dzieckiem bywają niezwykle trudne, jednak zgodziła się na kilkudniowy "męski wyjazd", podczas którego całą opiekę przejmie Baron.

Sandra Kubicka o rozłące z synem

Przez jakiś czas tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Teraz, gdy Aleksander Baron i Sandra Kubicka się rozwodzą, muszą dzielić się opieką nad dzieckiem. Dla Sandry rozłąki z Leosiem nie są łatwe. Na swoim Instagram Stories podzieliła się tęsknotą za synem.

Teraz Leoś jest z tatą. Pojechali również na wyjazd wspólny. Musiałam to sobie przepracować, bo bardzo ciężko mi było go oddać na tak długo. ale we wtorek wróci do mnie i wiem, że to będzie potrzeby czas żebym naładowała baterie, żebym mogła później znowu być mamą, spokojną mamą, żebym mogła pracować...bo to też mi jest potrzebne, bo oprócz bycia mamą też prowadzę firmę, co jest bardzo stresujące wyznała Sandra Kubicka.

Baron na "męskim wyjeździe z synem"

W social mediach Aleksandra Barona również nie zabrakło relacji ze wspólnego czasu z synem. Baron często publikuje zdjęcia z Leonem, podkreślając, jak bardzo ceni sobie każdą chwilę spędzoną z dzieckiem. Tym razem zabrał syna do resortu SPA na tydzień, gdzie rozpoczną tzw. "męski krąg". Muzyk zaznaczył, że w planach jest mnóstwo dobrej zabawy. Baron zaprezentował na InstaStories, jak wygląda ich resort. Ilość bagaży jest powalająca!

Resort SPA, w którym zatrzymał się muzyk z synem, przygotował dla nich specjalne podarunki. Oboje otrzymali powitalne kapelusze. Dla Leosia przygotowano także drewniane, muzyczne zabawki: flet, pukawkę i gwizdek.

Rozpoczęliśmy nasz pierwszy, wspólny, tygodniowy męski krąg. W planach przygody na śniegu, zabawy w bezchlorowym basenie, muzyka na żywo i tony miłości. Best time ever napisał Baron.

Zobacz także:

Wpis Barona, fot. Instagram @alekbaron

Relacja Barona, fot. Instagram@alekbaron