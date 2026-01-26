Sandra Kubicka to nie tylko popularna modelka, lecz także prężnie działająca influencerka oraz bizneswoman. Kilka miesięcy temu udało się jej zrealizować jedno ze swoich biznesowych marzeń i otworzyć matcharnię w centrum Warszawy. Teraz przekazała fanom decyzję o dalszych losach bardzo mocno krytykowanego przez dużą część internautów miejsca.

Sandra Kubicka zamyka matcharnię w Warszawie

Sandra Kubicka ogłosiła zamknięcie swojego lokalu stacjonarnego Sandra’s Matcha, mieszczącego się przy ulicy Wilczej w Warszawie. Decyzję tę przekazała osobiście za pośrednictwem ponad sześciominutowego nagrania na Instagramie. Lokal funkcjonował od maja 2025 roku i miał być spełnieniem jej marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie klienci będą mogli spróbować matchy przyrządzanej zgodnie z jej recepturą.

Zamykamy nasz punkt stacjonarny w Warszawie. To nie będzie łatwe wideo dla mnie, ale bardzo mi zależało, abyście usłyszeli to ode mnie. powiedziała Sandra

Choć początkowo miejsce zyskało popularność, Kubicka przyznała, że miniony rok był dla niej wyjątkowo trudny, choć otwarcie lokalu było dla niej jednym z najpiękniejszych momentów 2025 roku.

Chcę powiedzieć, że 2025 rok nie był dla mnie łatwym rokiem pod wieloma względami i w życiu prywatnym, i zawodowym. Ale to nie do końca jest tak, że wydarzyły się same przykre rzeczy, bo wydarzyło się też mnóstwo pięknych. I jedną z takich chwil, którą zapamiętam, to było otworzenie maczarni.

W nagraniu Sandra Kubicka nie ukrywała emocji. Podkreśliła, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy ona i jej kawiarnia stali się trendem na TikToku - niestety nie w pozytywnym sensie. W sieci zaczęły pojawiać się liczne, często prześmiewcze nagrania i recenzje. Hejt dotyczył nie tylko jakości napoju, ale również pracowników oraz jej osoby. W opinii Kubickiej, granice krytyki zostały znacznie przekroczone.

Wyśmiewana byłam ja. Wyśmiewana była moja matcha. Byliśmy podważani. Niektóre filmiki były już tak przerysowane, z tym pluciem. Tego było po prostu za dużo. Jeśli spytacie się mnie, czy mnie to dotknęło, dotknęło mnie to. wyznała gwiazda

Na nagraniu Sandra przyznała, że na jej decyzję wpłynął nie tylko hejt w internecie, na który nieraz już odpowiadała.

Na chwilę obecną jestem po prostu zmuszona zamknąć punkt stacjonarny. Nie chcę już walczyć. Nie jest nam łatwo na naszej ulicy z konkurencją. Już nie chodzi o ilość klientów, ale o to, co się dzieje troszeczkę za kulisami. Ja już jestem zmęczona przepychankami. Zależy mi na spokojnym życiu. Żeby do takiego spokoju w pełni dojść, muszę odpuścić tutaj, na tym miejscu. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Jest mi bardzo przykro.

Kubicka nie stawia krzyżyka nad Sandra’s Matcha

Pomimo zamknięcia lokalu stacjonarnego, Sandra’s Matcha nie kończy działalności. Kubicka zapowiedziała kontynuację sprzedaży online oraz rozwój formy mobilnej - poprzez udział w festiwalach, akcjach z food truckiem oraz trasie po polskich miastach, nazwanej Sandra’s Matcha Tour. Modelka przyznała, że przemyślała kierunek rozwoju swojej marki podczas miesięcznego pobytu za granicą. Doświadczenia zdobyte w innych miastach, m.in. w Łodzi i Poznaniu, gdzie klienci entuzjastycznie przyjęli jej produkty, utwierdziły ją w decyzji o kontynuacji działalności w nowej formie.

