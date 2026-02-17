Aktorka "Na dobre i na złe" jest w ciąży. Posypały się gratulacje
Aleksandra Pała Łopatka podzieliła się właśnie radosną nowiną! Na jej profilu na Instagramie pojawiły się piękne kadry z ciążowej sesji zdjęciowej. Aleksandra wraz z mężem Jakubem niedługo zostaną rodzicami.
Media obiegły radosne wieści o ciąży Aleksandry Pały Łopatki. Aktorka znana przede wszystkim z serialu "Na dobre i na złe" wraz z mężem rozpoczyna nowy rozdział w życiu. Do sieci trafiły piękne kadry z profesjonalnej sesji zdjęciowej.
Aleksandra Pała Łopatka jest w ciąży
Aleksandra Pała Łopatka zaskoczyła swoich fanów radosną nowiną o ciąży. Plany dotyczące powiększenia rodziny przez długi czas trzymała w tajemnicy i nie zdradzała szczegółów ze swojego życia prywatnego, aż do teraz. Aktorka znana z serialu "Na dobre i na złe" opublikowała w sieci piękne kadry, na których pozuje wraz z mężem Jakubem Łopatką.
Małżeństwo zdecydowało się na profesjonalną sesję zdjęciową, by uwiecznić wzruszające chwile oczekiwania na dziecko. Aleksandra wyeksponowała ciążowy brzuszek, pozując w topie i jeansach. Para nie ujawniła w opisie dodatkowych szczegółów dotyczących ciąży, nie zdradziła ani płci dziecka, ani innych informacji. Mimo to pod postem nie zabrakło gratulacji od zachwyconych internautów.
Kim jest ukochany Aleksandry - Jakub Łopatka?
Aleksandra Pała Łopatka i Jakub Łopatka powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2021 roku. Jak się okazuje, mąż popularnej aktorki również działa w branży aktorskiej. Jakub Łopatka, podobnie jak żona, występuje w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Widzowie mogą kojarzyć go także z produkcji takich jak "Korona królów. Jagiellonowie".
Para poznała się jeszcze podczas studiów. Aleksandra i Jakub kształcili się na tej samej uczelni - Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, w jej wrocławskiej filii. To właśnie tam wspólnie wystąpili w spektaklu dyplomowym „Miłość”. Jak się okazało, tytuł przedstawienia nabrał szczególnego znaczenia także w ich prywatnym życiu.
